Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Zobacz jak uzyskać godną rekompensatę

Ilość wypadków komunikacyjnych potrafi przyprawić o zawrót głowy. Wystarczy chwila nieuwagi, cięższe warunki atmosferyczne, aby doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Warto mieć świadomość, że w takich przypadkach wszystkim poszkodowanym przysługuje odszkodowanie. W teorii wszystko brzmi dosyć prosto, jednak pewne komplikacje pojawiają się kiedy dochodzi do uzyskiwania świadczenia pieniężnego. W poniższym artykule przygotowaliśmy dla Ciebie kilka kwestii prawnych związanych z uzyskaniem rekompensaty za wypadek komunikacyjny! Zapraszamy do czytania!

Krótkie vademecum wiedzy, czyli czym jest odszkodowanie za wypadek

Na wstępie warto wiedzieć, że przyznawane osobom poszkodowanym świadczenia pieniężne mają charakter indywidualny. Oznacza to, że w polskim prawie nie ma ściśle określonych kwot jakie przysługują w ramach odszkodowania. Każda sytuacja jest rozpatrywana w inny sposób. Warto wiedzieć, że głównym celem świadczeń pieniężnych jest pokrycie wszystkich odniesionych w wyniku wypadku szkód zarówno tych o charakterze materialnym jak i niematerialnym. W większości przypadków odszkodowanie przyznawane jest z OC sprawcy, jeśli nie posiadał go to sprawa kierowana jest do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Chcąc starać się o rekompensatę warto mieć świadomość, że polskie prawo przewiduje ściśle określone terminy, których należy przestrzegać aby uniknąć przedawnienia. W przypadku wypadków drogowych bez osób śmiertelnych czas ten wynosi 3 lata, natomiast kiedy doszło do czyjś śmierci czas ten ulega wydłużeniu do lat 20. Miej jednak świadomość, że o starania warto rozpocząć od razu po zakończeniu leczenia, ponieważ w tym przypadku czas nie działa na Twoją korzyść.

Kiedy ubezpieczyciel zaniżył kwotę odszkodowania dobry adwokat jest niezbędny

Pojawia się zatem kluczowe pytanie, gdzie dokładnie tkwi ukryty haczyk przy uzyskiwaniu odszkodowań? Musisz mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają kwotę przyznawanych odszkodowań. Kwota przyznanych świadczeń pieniężnych może zostać zaniżona kiedy osoba poszkodowana po części przyczyni się do zaistniałego zdarzenia ale nie tylko... Zdarzają się sytuacje kiedy ubezpieczyciel powstałe szkody oceni na znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. Co zrobić w takim przypadku? Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto wtedy skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. W takich sprawach najważniejszą rolę pełni przede wszystkim dokumentacja lekarska ukazująca rozległość obrażeń, a także wszystkie rachunki i faktury przedstawiające ogólne koszty leczenia.