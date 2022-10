Od czego zależy cena ratraków?

Zima coraz bliżej, więc niezbędne staje się wyposażenie firmy, miasta czy stoku w ratraki. Już teraz koniecznie przekonaj się o tym, jak wiele korzyści zapewniają ratraki. Do tego dowiedz się też, co ma największy wpływ na ich cenę.

Czym są ratraki?

Na początku jednak trzeba zwrócić uwagę na to, czym w ogóle są ratraki. Otóż to pojazdy gąsienicowe, ich głównym przeznaczeniem jest przede wszystkim skuteczne oczyszczanie wybranego obszaru z zalegającego tam śniegu. Obecnie najczęściej potrzebne są ratraki w obiektach sportowych. Jakich? Są to głównie stoki, ale też różnego rodzaju zjeżdżalnie narciarskie. Jednak dziś ratraki są też wykorzystywane nawet do transportowania ludzi lub też potrzebnych materiałów w miejsca, do których trudno jest się przedostać innymi pojazdami, właśnie z powodu zalegającego śniegu.

Coraz częściej mówi się też o wykorzystaniu ratraków na polach przez rolników.

Dlaczego warto inwestować w ratraki?

Główną zaletą wykorzystania ratraków jest przede wszystkim to, że umożliwiają skuteczne i szybkie pozbycie się zbyt dużej warstwy śniegu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie jazdy na stoku czy uprawiania innych zimowych sportów.

W przypadku stoków narciarskich czy ośrodków sportowych inwestycja w ratrak zdecydowanie się zwraca. Niezbędne staje się po prostu zakupienie dokładnie takiego modelu, który sprosta wszystkim oczekiwaniom. Wtedy uprawianie sportów zimowych nie będzie stanowiło zagrożenia dla osób, które zdecydują się w taki sposób spędzać swój wolny czas.

Do tego sprawi, że w razie zbyt dużych opadów śniegu nie trzeba będzie zamykać stoku czy innego obiektu i przez to też ponosić straty finansowe i wizerunkowe.

Ile kosztują ratraki i co ma największy wpływ na ich cenę?

Kluczowe staje się zatem przede wszystkim to, aby znaleźć odpowiedni pojazd i do tego w korzystnej cenie. Dziś cena ratraków kształtowana jest na podstawie takich czynników, jak:

renoma producenta – to aspekt, który ma duże znaczenie podczas ustalania ceny za wiele pojazdów, w tym też za ratraki , gdy szukasz wysokiej jakości modele, które nie cechują się zbyt wygórowanymi cenami, to zwróć uwagę na takich producentów, jak Aries, Prinoth czy też Kassbohrer;

stan ratraka – kolejnym ważnym aspektem, który wpływa na cenę, jest oczywiście to, czy zdecydujesz się na zakup modelu używanego, czy też sięgniesz po nowy ratrak;

moc silnika – koniecznie określ, jaka moc silnika spełni Twoje oczekiwania i to jeszcze przed dokonaniem zakupu, pamiętaj też o tym, że im wyższa będzie moc ratraka, tym cena będzie wyraźnie rosnąć;

rok produkcji pojazdu – to dość oczywiste i łączy się ściśle ze stanem tego rodzaju pojazdu, oczywiście im młodszy będzie ratrak, tym cena również pójdzie w górę;

eksploatacja i przejechane motogodziny – kolejnym ważnym czynnikiem jest także eksploatacja ratraka, w niższej cenie zakupisz modele, które mają większy przebieg. Z jednej strony w takiej sytuacji oferta może wydawać Ci się korzystniejsza, ale musisz wiedzieć, że wtedy znacznie bardziej pojazd będzie narażony na występowanie awarii. Wtedy ważne staje się również sprawdzenie tego, czy części do tego konkretnego modelu są łatwodostępne.

Oczywiście nie można zapomnieć również o tym, że duży wpływ na zakup tych pojazdów ma miejsce, gdzie dokonujesz zakupu. Najbardziej opłaca się zacząć poszukiwania od przejrzenia serwisów z ogłoszeniami pojazdów.