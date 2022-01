Nowe mieszkania w Sosnowcu: na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Sosnowiec należy do tych miast, w których w ostatnich latach doszło do wielu zmian w infrastrukturze na rzecz poprawy warunków życiowych sosnowiczan, zwłaszcza w zakresie rewitalizacji terenów zielonych. Nowych mieszkańców do tego miasta przyciągają także niższe ceny mieszkań w porównaniu np. z Katowicami. Deweloperzy, dostrzegając potencjał, lokują tutaj swoje inwestycje. Zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę przed zakupem własnego M? Przeczytaj poniższe wskazówki.

Lokalizacja: kluczowa kwestia warunkująca wybór

Korzystne usytuowanie Sosnowca względem innych miast z Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej sprawia, że wielu mieszkańców tego miasta codziennie dojeżdża do pracy do Katowic czy Dąbrowy Górniczej. Ponadto, rozwinięta sieć transportu publicznego sprawia, że opisywane miasto jest nazywane „satelickim”. Zatem lokalizacja osiedla jest jednym z głównych czynników warunkujących zainteresowanie daną inwestycją, w której warto poszukać mieszkania na sprzedaż. Sosnowiec w tym zakresie ma wiele do zaproponowania, gdyż deweloperzy oferują nowe mieszkania w atrakcyjnych miejscach, z łatwym dojazdem do centrum, w otoczeniu zielonych terenów. Warto dodać, że w mieście znajduje się aż 13 parków.

Szukając lokalizacji i terenów dla naszych inwestycji, zawsze zwracamy uwagę na najbliższą okolicę, w której będą mieszkać nasi przyszli klienci. Oprócz zapewnienia komfortowych warunków lokalowych dbamy także o otoczenie osiedla oraz jego bliską odległość od punktów handlowych, przystanków komunikacji miejskiej czy przedszkoli i szkół. Inwestycja przy ul. Klimontowskiej jest atrakcyjnie zlokalizowana – blisko parków Sieleckiego i Środula, co pozwala uprawiać aktywność fizyczną na świeżym powietrzu bez potrzeby wyjazdu za miasto – wyjaśnia Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol. Deweloper w dzielnicy Sielec realizuje projekt Murapol Apartamenty na Wzgórzu. W lokalach zostanie wdrożony m.in. pakiet antysmogowy i system smart home. Filtry z warstwami nanowłókien zainstalowane w nawiewnikach okiennych są cennym wsparciem w ochronie czystego powietrza w domowym zaciszu – zwłaszcza dla alergików, kobiet w ciąży czy osób starszych.

Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

Zainwestowanie własnych pieniędzy w zakup nowego lokalu to poważny krok, dlatego przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży należy sprawdzić wiarygodność dewelopera. Jeśli firma ma za sobą wiele realizacji w różnych miastach, a jej pozycja na rynku nieruchomości jest stabilna, to nie ma się czego obawiać. Warto także sprawdzić wcześniejsze inwestycje dewelopera, jego stronę internetową oraz publikacje na jego temat w internecie. Długoletnie doświadczenie branżowe to także cenna wskazówka dla kupujących. Z Krajowego Rejestru Sądowego możemy dowiedzieć się, czy firma nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem mieszkania w Sosnowcu?

W Sosnowcu warto szukać nowego M blisko terenów zielonych w spokojnej okolicy. Niewątpliwym atutem dzielnicy Sielec jest sąsiedztwo zieleni z łatwym dojazdem do centrum, który zajmuje tylko 5 min. W tej części miasta również powstają nowe inwestycje. Jeśli zainteresuje nas ta okolica, to kolejnym krokiem po wizycie w biurze sprzedaży jest dokładne sprawdzenie umowy kupna nieruchomości. Należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi terminami, karami umownymi, kosztami mieszkania oraz trybem zapłaty za nie.