Nie przegap okazji! Teraz w KODANO Optyk drugie okulary za 1zł!

To już ostatnie dni wyjątkowej promocji w salonach KODANO Optyk! Tylko do 30 sierpnia kupując jedną parę okularów, drugą tańszą otrzymasz za 1 zł! Skorzystaj z promocji bez żadnych dodatkowych warunków i ukrytych kosztów! To idealna okazja aby sprawić niespodziankę bliskiej osobie i wywołać radość na jej twarzy.

1 salon w Sosnowcu i 20 w całej Polsce

W Sosnowcu salon KODANO Optyk zlokalizowany jest w:

KODANO Optyk, Auchan Sosnowiec, ul. Zuzanny 20, tel. 533 240 121

Wakacje to czas odpoczynku i beztroski. Wybierając się na urlop zwykle skupiamy się na odpowiednim zabezpieczeniu skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, często zapominając o ochronie oczu, które w tym okresie również wymagają szczególnej pielęgnacji. Część z nas urlop ma już niestety za sobą. Przed nami czas powrotu do pracy lub szkoły, co wiąże się ze spędzaniem kilku godzin dziennie przed ekranem komputera. Zanim zmobilizujemy nasz wzrok do intensywnego wysiłku, warto sprawdzić w jakiej jest kondycji.

Na szczęście w każdym salonie KODANO Optyk można zarówno kupić okulary, jak i zbadać wzrok. Badania wykonują wykwalifikowani optometryści i refrakcjoniści, którzy pomogą zdiagnozować ewentualną wadę wzroku. Natomiast dobór odpowiednich oprawek do kształtu twarzy to zadanie doradców klienta, którzy profesjonalnie dobiorą odpowiedni model.

To najlepszy moment żeby zadbać o swoje oczy, ponieważ w salonach KODANO Optyk trwa obecnie wyjątkowa promocja. Przy zakupie 1 pary okularów, drugą tańszą otrzymasz za 1zł. Promocja dotyczy zarówno okularów korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych! Można wybierać spośród światowych marek, takich jak Ray-Ban, Emporio Armani, Loretto, Dolce&Gabbana i wielu innych! Oferta obowiązuje tylko do 30 sierpnia, więc warto się spieszyć!

KODANO Optyk - polska firma, 100% polski kapitał

KODANO Optyk to polska sieć salonów optycznych, która od lat z powodzeniem dostarcza okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne oraz akcesoria okularowe. Najlepiej świadczą o tym tysiące zadowolonych i powracających klientów. Co roku stawia sobie nowe cele i prężnie się rozwija otwierając kolejne salony – obecnie posiada już 20 lokalizacji w miastach takich jak: Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Częstochowa, Gdańsk, Kalisz, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Elbląg, Sosnowiec, Toruń i Wrocław.

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami Kodano.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.