Najlepsze wokalistki wszech czasów

Ich muzyka kształtowała pokolenia. Uznawane za królowe swoich gatunków muzycznych. Niektórych z nich nie możemy już usłyszeć na żywo, jednak ich twórczość pozostaje nieśmiertelna. O kim mowa? W artykule znajdziecie najważniejsze nazwiska wokalistek, które odmieniły losy branży muzycznej.

Celine Dion

Artystka, która rozpoczynała swoją karierę muzyczną początkowo, śpiewając utwory w języku francuskim, jednak w szybkim czasie zyskała sobie fanów na całym świecie. Głównie za sprawą wygranej w Eurowizji w 1988 roku. Jej wyjątkowy, potężny głos i niebanalne teksty utworów chwytają za serce do dziś.

Aretha Franklin

Głos, o którym ciężko nie wspomnieć. Dostała miano królowej Soulu i jesteśmy pewni, że prędko się to nie zmieni. Jej muzyczna historia rozpoczęła się w chórze kościelnym, w którym wokalistka śpiewała gospel. W miarę rozwoju jej kariery kierowała się w stronę zupełnie nowego gatunku, którego stała się popularyzatorką.

Była i wciąż jest wielką inspiracją dla ogromnej ilości kobiet na całym świecie, a zwłaszcza dla Afroamerykanek. Muzyczny magazyn Rolling Stones uznał ją za najlepszą wokalistkę wszechczasów. Artystka była również wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość – 18 nagród Grammy. Jednym z najbardziej popularnych utworów jest Respect, czy A Natural Woman.

Madonna

Mimo tego, że tytuł królowej pop odebrała jej Taylor Swift, to w dalszym ciągu jest artystką, która nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. W swojej karierze muzycznej dokonała naprawdę wiele, najistotniejsze z perspektywy historycznej był jej ogromny wpływ na przemysł muzyczny.

Mowa o jej kontrowersyjnych występach, które były dla wielu artystów i artystek inspiracją do niekonwencjonalnego zachowania podczas swoich wystąpień scenicznych. Oprócz tego Madonna sprzedała około 300 milionów krążków w swojej karierze.

Cher

Kolejna wokalistka, która musiała się znaleźć w tym zestawieniu, to nie kto inny niż Cher. Jest to przykład artystki, która swoją sławę wykorzystuje do bardziej szczytnych celów, niż pojawianie się na wszelkich ściankach. Jest feministką, która aktywnie walczy o prawa kobiet oraz filantropką. Dodatkowo nie zadowalały jej wyłącznie osiągnięcia w branży muzycznej, to był zaledwie początek. Cher obok muzycznych uniesień oferuje nam również niesamowitą grę aktorską. Dodatkowo jest reżyserką, która została nagrodzona Oscarem i Złotym Globem za film Wpływ księżyca. Jednym z jej topowych utworów jest If I Could Turn Back Time.

Wyżej wymienione wokalistki przyczyniły się do rozwoju branży muzycznej oraz niejednokrotnie były z nami podczas najbardziej wzruszających momentów w filmach, w których ich utwory były wykorzystywane.