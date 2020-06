Multiramka: jak w łatwy sposób wyeksponować kilka zdjęć

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Jeżeli już umieszczamy na ścianie zdjęcia, to często całą serię. Niezależnie od tego, czy są to zdjęcia z profesjonalnej sesji, czy po prostu fotografie z wakacji, warto zadbać o ich oprawienie. Jeżeli komuś sprawia trudność równe zawieszenie kilku ramek, to dobrym pomysłem może być wykorzystanie multiramki.

Jak wygląda typowa multiramka?

Multiramki najczęściej składają się z kilku złączonych ze sobą opraw. Wygląda to jak dobrze skomponowane osobne ramki, natomiast pozwala nam nie przejmować się wyznaczaniem i wykonywaniem dużej liczby otworów. Dzięki temu na jednym lub dwóch haczykach można zawiesić całą kolekcję zdjęć.

Typowe multiramki składają się z takich samych obramowań, ewentualnie różniących się formatem. Zdarzają się jednak multiramki „poskładane” z różnokolorowych ramek o różnych profilach – takie oprawy dobrze pasują do pokoju dziecięcego lub po prostu pełnego kolorów.

Multiramka a fotogaleria

Niektórzy używają naprzemiennie zwrotów „multiramka" i „fotogaleria". Warto jednak wiedzieć, że te dwa rodzaje opraw nieco się od siebie różnią. Multiramki to opisane powyżej oprawy złożone z kilku połączonych ramek, fotogalerie to najczęściej pojedyncze, dość duże oprawy z miejscami na kilka fotografii. W różnych sytuacjach lepiej sprawdzi się jedno lub drugie rozwiązanie. Multiramki dobrze pasują zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz, jednak dość wyraźnie rzucają się w oczy. Jeżeli zależy nam na minimalizmie, to być może lepiej sprawdzi się fotogaleria.

Jak wybrać multiramkę?

Jeżeli zdecydowaliśmy, że multiramka dobrze nada się do wyeksponowania naszych ulubionych fotografii, to warto jeszcze dobrać ją tak, by dobrze pasowała zarówno do wnętrza, jak i oprawianych obrazków. Jeżeli mamy dość neutralnie urządzone, minimalistyczne wnętrze, to dobrze sprawdzą się neutralne, czarne albo białe oprawy lub ramki w kolorach podkreślających kolorystykę oprawianych zdjęć.