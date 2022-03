Multikino Gemini Park z rozkładanymi fotelami już otwarte w Tychach!

4 marca zostało otwarte Multikino Gemini Park w Tychach. Teraz widzowie mogą oglądać w najlepszej jakości i w najwyższym komforcie na rozkładanych fotelach SuperVIP największe filmowe premiery – między innymi „Batmana” z Robertem Pattinsonem w roli głównej.

Multikino Gemini Park w Tychach przygotowało dla miłośników filmów siedem sal kinowych, które łącznie mieszczą ponad 540 osób. Wszystkie sale są wyposażone w najnowocześniej projektory Barco SP4K – poza Multikinem Gemini Park tylko dwa multipleksy w Polsce oferują tak innowacyjne rozwiązanie

Poza najwyższą jakością projekcji widzowie mogą liczyć również na wyjątkowy komfort podczas oglądania filmów, ponieważ kino jako pierwsze na Śląsku zostało w pełni wyposażone w najnowocześniejsze na polskim rynku, elektrycznie sterowane fotele SuperVIP. Dzięki temu seanse w Multikinie Gemini Park można oglądać w pozycji półleżącej - widz decyduje o ustawieniu fotela samodzielnie nim sterując.

Od 4 marca na wielkim ekranie można oglądać „Batmana” z Robertem Pattinsonem w podwójnej roli mściciela z Gotham i jego alter ego, miliardera-samotnika Bruce’a Wayne’a. Film na całym świecie zbiera świetne recenzje. Kolejna propozycja to oparta na faktach „Sonata” – poruszająca historia Grzegorza Płonki, u którego dopiero w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcześniej zakładano – autyzm. Późna, prawidłowa diagnoza pozwoliła odkryć talent muzyczny chłopca.

Już w najbliższy piątek 11 marca premierę będzie miał horror „Bunkier strachu”

W filmie Laura (Gaia Weiss) bierze udział w niezwykłej grze, której uczestnicy są zamknięci w ogromnym, wiekowym bunkrze i wcielają się w jedynych ocalałych z nuklearnej zagłady. Kiedy w trakcie rozgrywki dochodzi do serii niewytłumaczalnych wypadków, a pomysłodawca gry znika w tajemniczych okolicznościach, organizatorzy podejmują decyzję o przerwaniu zabawy i ewakuacji. Natomiast 18 marca mieszkańcy Śląska będą mogli zobaczyć nagrodzony Złotymi Lwami dramat „Inni ludzie” z Sonią Bohosiewicz i Sebastianem Fabijańskim w rolach głównych oraz „Ambulans” opowiadający historię braci, którzy napadają na bank. Jednak coś idzie niezgodnie z planem i bracia uciekają porwanym ambulansem z zakładnikami. Policja jest na ich tropie, ale sytuacja jest o tyle skomplikowana, że porwany pacjent wymaga pilnej pomocy. W roli głównej Jake Gyllenhaal.

Multikino ma również kilka propozycji dla najmłodszych kinomanów. Na początku marca premierę miała animacja „Ups2. Bunt na Arce”, a 11 marca do kin trafi najnowszy film Disney’a i Pixara „To nie wypanda”. Jego główna bohaterka nastoletnia Mei cierpi na specyficzną przypadłość - gdy się mocno ekscytuje zmienia się w pandę rudą. Kolejna propozycja dla młodszych kinomanów to film familijny „Za duży na bajki”. Główny bohater Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Pasja do gier okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości.

