Modna i wygodna odzież dla puszystych kobiet

Trendy modowe dla puszystych kobiet stawiają na praktyczność, atrakcyjność i styl. Dawno minęły czasy, kiedy kobiety o krągłych kształtach musiały ukrywać swoje kształty za workowatymi i bezkształtnymi rzeczami. Czym się kierować wybierając ubrania plus size? Dla typu jabłka duży potencjał tkwi w fasonach dwurzędowej sukienki, imitacji dwuczęściowego garnituru, asymetrycznych pasiastych koszulach w połączeniu z lekkimi spodniami, bluzkach o linii A, boki o różnej długości i wsuwane rękawy.

Najlepsze ubrania na figurę klepsydry to takie, które akcentują talię i pięknie przechodzą w biodra. Uwagę przyciągnie prosty dopasowany krój, opcje z paskiem, synteza różnych faktur - na przykład bluzka i delikatna plisowana spódnica. W przypadku gruszek odpowiedni będzie wielowarstwowy top, na przykład wykonany z gipiury i połyskującej podszewki, style ciasna góra i puszysty dół, wielowarstwowe sukienki szyfonowe. W przypadku figury prostokąta odpowiednia jest prosta linia, spodnie cygaretki, ołówkowe spódnice, ubrania z okrągłym dekoltem.

Wybierając strój dla puszystych kobiet, warto zwrócić uwagę na:

Odzież dla puszystych musi mieć odpowiedni rozmiar.

Właściwy dobór kolorów. Ubrania dla kobiet plus size są prezentowane zarówno w pastelowych, jak i ostrych kolorach, najważniejsze jest, aby wiedzieć, kiedy przestać i nie przesadzać.

Minimalna ilość dekoru. Nadruk powinien być mały i nie krzykliwy. Najlepszą opcją dla puszystych kobiet są ubrania z małym nadrukiem kratki, groszku, kwiatów lub wąskiego pionowego paska.

Ubrania wykonane z cienkich tkanin również nie są najlepszą opcją dla większych kobiet. Zawsze należy zakładać bieliznę modelującą pod odzież, aby nadać kobiecą piękną sylwetkę.

Puszyste panie powinny preferować ubrania z dekoltem w szpic, który podkreśli najbardziej efektowną część ciała. Nowatorskie trendy pozwalają im nosić krótkie topy pod spodniami z wysokim stanem. Kopertowe bluzki, gorsety i crop topy z rękawami to najlepsze rozwiązania przy wyborze modnych rzeczy. Warto również zwrócić uwagę na: koszule, bluzki z odkrytą linią ramion, bluzki szyfonowe, koszulki o swobodnym kroju. Lakonizm i elegancja prostych kształtów to główne kryteria przy wyborze stylowego swetra dla kobiet w rozmiarze xxl. Warto wybierać częściowo dopasowane modele z wysokim kołnierzem, guzikami lub otwartym dekoltem. Aby uzyskać szczuplejszy wygląd, lepiej kupować swetry ze skórzanymi lub futrzanymi wstawkami i asymetrycznymi krawędziami.

Co projektanci na temat ubrań plus size?

Projektanci mody zachęcają kobiety plus size do zwrócenia uwagi na stylizacje spódnic ołówkowych. Dla odważnych świetną opcją będzie rozkloszowana spódniczka z wysokim stanem, oraz eleganckie spódniczki sięgające do podłogi. Plisowane spódnice midi w różnych kolorach są bardzo popularne wśród kobiet o krągłych kształtach. Spódnica midi została uznana przez projektantów za najbardziej uniwersalny model dla puszystych kobiet.

Modnymi rozwiązaniami są spódnice kopertowe, z paskiem, asymetryczne, z rozcięciami i guzikami. Lepiej zrezygnować z dużych zamków błyskawicznych, dużymi marszczeń i naszywanych kieszeni, ponieważ zwiększają one sylwetkę. Odzież dla puszystych lepiej prezentuje się z zakrytymi suwakami i wsuwanymi kieszeniami, dzięki temu każda stylizacja nabierze subtelności i estetyki.

Zestaw plus size musi znaleźć się w szafie każdej puszystej fashionistki. Wariacje o swobodnym kroju z lekko wydłużonym żakietem wykonanym z gęstej wysokogatunkowej tkaniny będzie doskonałym rozwiązaniem. Stylowy zestaw ze spodniami materiałowymi można uzupełnić czółenkami, aby uzyskać kompletny wygląd biznesowy, a odważne połączenie z trampkami stworzy zachwycający, swobodny styl.

Co zawierają kolekcje ubrań dla kobiet plus size?

Odzież dla puszystych kobiet jest obecna w kolekcjach wielu światowych projektantów. W nowoczesnym stylu kobiety xxxl nie wstydzą się swoich form, ale wręcz przeciwnie, demonstrują je światu w całej okazałości. Aby uzyskać nieskazitelną sylwetkę i zachwycający wygląd warto zapoznać się z ofertą sklepu dla puszystych. W kolekcji będą nie tylko sukienki w drapieżnych kolorach, ale także bluzki, lekkie koszulki, spodnie i spódnice. Nadruk etniczny to możliwość stworzenia lekkiego, niepowtarzalnego wizerunku, dzięki czemu można go dobrać na różne okazje. Etniczna kolorystyka doskonale komponuje się z pełną sylwetką kobiety, gdzie wzór tego typu zwraca na siebie całą uwagę. Kolory nadruku etnicznego są przeważnie lekkie i spokojne.

Za pomocą szerokiego paska można wizualnie podkreślić talię w pełnym typie sylwetki. Styliści sugerują używanie tylko szerokich pasów, które można zawiązać w talii w różnych wersjach. Takie paski warto nosić do sukienek, lekkiego płaszcza przeciwdeszczowego, do spodni, a nawet do spódnicy i bluzki. Do pracy styliści radzą nie rezygnować z klasycznych garniturów biznesowych, a także z bardziej stylowego zestawu, który może składać się z wydłużonej tuniki, białej bluzki i czarnych spodni z wysokim stanem. Asymetria w ubraniach doskonale zwraca na siebie uwagę, odwracając uwagę innych od problematycznych obszarów. Zawsze uważano, że asymetria pomaga skorygować każdą figurę, dzięki czemu jest tak popularna.

Koszule z wydłużonym tyłem lub luźne bluzki z asymetrycznymi krawędziami prezentują się dość oryginalnie. Wiele kobiet kocha siebie i swoją sylwetkę, co pozwala im żyć w harmonii ze sobą i ciałem. Asymetryczne spódnice z małym rozcięciem z przodu świetnie się prezentują. Styl powinien być prosty, ale jednocześnie pięknie dopasowany, podkreślający linię uda.