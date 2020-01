Moda męska - sprawdź, co ubrać, żeby dobrze wyglądać?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Lubisz elegancki styl, jednak nie jesteś pewien, jakie zastosować zasady, aby dobrze wyglądać? Chciałbyś dowiedzieć się czegoś o możliwościach casual style? Przeczytaj i dowiedz się więcej, co i jak ubrać, aby czuć się wygodnie i wyglądać z klasą! Sprawdź dostępne ubrania na Allegro.

1. Styl casualowy, czyli jaki?

2. Czy do marynarki jedynie koszula- sprawdź, co możesz znaleźć na Allegro

3. Koszula w spodnie czy na zewnątrz?

Styl casualowy, czyli jaki?

Casual dress code, ale co to takiego? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie raz ubierałeś się zgodnie z założeniami casual dress code, ale nie znałeś po prostu tej nazwy. Styl casualowy to taki, który jest elegancki i nieco bardziej swobodny zarazem. Oznacza to, że Twój ubiór wskazuje na nieco bardziej oficjalny charakter spotkania, jednak nie na tyle, aby przychodzić na nie w garniturze. Styl casualowy świetnie sprawdzi się jako dress code wielu korporacji, ale także podczas firmowych spotkań towarzyskich, urodzin bliskich, wyjścia do restauracji lub na randkę. Swetry, spodnie materiałowe, koszulka polo, gładki T-shirt, koszula, marynarka (ale nie garnitur!) to jest to, czego potrzebujesz. Sprawdź na Allegro szeroki wybór ubrań casual oraz eleganckich.

Czy do marynarki jedynie koszula- sprawdź, co możesz znaleźć na Allegro

Wielu Panów zastanawia się, czy zakładając marynarkę musi od razu ubierać koszulę? Może wystarczy T-shirt? Już spieszę z odpowiedzią. W zależności od okoliczności koszula może być opcją lub koniecznością. Na szczęście wszystkie mniej oficjalne spotkania umożliwiają pobawienie się stylem i zrezygnowanie ze standardowej koszuli. Jeśli pogoda nie sprzyja, dobrym rozwiązaniem może okazać się golf. Pozwoli wysmuklić sylwetkę i dodać nieco bardziej nowoczesnego charakteru Twojej stylizacji. Możesz także wybrać T-shirt. Zwróć uwagę na materiał, z jakiego wykonana jest marynarka. Nie każda marynarka nadaje się do noszenia z koszulką typu T-shirt. Pamiętaj, aby T-shirt nie miał napisów ani zbyt wielu nadruków. Najlepiej sprawdzi się gładka, jednolita koszulka dostępna na Allegro.

Koszula w spodnie czy na zewnątrz?

Niejeden mężczyzna zadawał sobie to pytanie. Zasada jest dosyć prosta. Zwróć uwagę na długość koszuli. Koszule, które są przeznaczone do noszenia na zewnątrz zazwyczaj są krótsze niż te, które trzeba włożyć do spodni. Ważna uwaga! Jeśli zakładasz krawat lub muchę, to nigdy nie wyciągaj koszuli na zewnątrz. Zdecydowanie lepiej będziesz wyglądał w krawacie, jeśli koszula pozostanie w spodniach. Podobnie w przypadku marynarki. Jeśli decydujesz się na marynarkę, to musisz zrezygnować z koszuli na zewnątrz.