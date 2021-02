Mocne i słabe strony - jak oryginalnie przedstawić je w rozmowie kwalifikacyjnej

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

„Proszę wymienić 3 mocne i słabe strony” - to, że tego typu zdanie padnie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest niemal pewne. Oczywiście, nie zawsze będzie ono dokładnie w takiej formie. Czasem może paść pytanie: „Za co najczęściej krytykują Pana/Panią współpracownicy?” lub „Jak radzi sobie Pan/Pani w stresujących sytuacjach?”, jednak cel jest zawsze ten sam – poznanie Twoich mocnych i słabych stron. Zobacz, jak oryginalnie przedstawić swoje wady i zalety na rozmowie kwalifikacyjnej. Zapraszamy do lektury!

Mocne strony – jak je wybrać?

Wyboru mocnych stron na pewno nie można bagatelizować. Nie idź nigdy na rozmowę kwalifikacyjną z założeniem, że podasz pierwsze mocne strony, które przyjdą Ci do głowy. Takie podejście nigdy się nie sprawdza i warto mieć tego świadomość. Najlepiej rozpocząć od wypisania swoich wszystkich mocnych stron na kartce oraz wybranie tylko kilku z nich. Warto być autentycznym i sięgać tylko po te zalety, które rzeczywiście posiadasz. Masz problem z dotrzymywaniem terminów? Nie mówi więc, że organizacja pracy własnej to Twoja mocna strona – bardzo szybko może zostać to zweryfikowane po ewentualnym zatrudnieniu. Pamiętaj też, żeby każdą zaletę/mocną stronę poprzeć przykładem.

Mocne strony – dopasuj je do właściwego stanowiska i ogłoszenia!

Odpowiedni dobór mocnych stron do danego ogłoszenia o pracę, czyli także potencjalnego stanowiska, to jedna z najważniejszych kwestii. Warto kilka razy skrupulatnie przeczytać ogłoszenie, przede wszystkim sekcję wymagań oraz oczekiwań. Masz wypisane wszystkie swoje mocne strony? Świetnie! Teraz wybierz dokładnie te, które rzeczywiście będą przydatne na danym stanowisku. Sprawisz w ten sposób wrażenie kandydata idealnego. Zapamiętaj! To, że pięknie śpiewasz, raczej nie będzie przydatne w pracy np. recepcjonistki. Warto też nie wybierać zbyt dużej ilości mocnych zalet – maksymalnie pięć będzie w zupełności wystarczające.

Na koniec dobrze przeanalizuj strukturę i kulturę firmy, do której chcesz aplikować. W małej firmie kreatywnej umiejętność pracy w zespole, czy komunikatywność będzie bardzo pożądanymi cechami, z kolei w dużej korporacji np. z branży IT o wiele większą uwagę przykuje kandydat ze zdolnością analitycznego myślenia.

Słabe strony – jak zrobić z nich atut?

Oczywiście rekruter, jak i pracodawca doskonale zdają sobie sprawę, że każdy ma jakieś słabe strony, dlatego też nie bój się o nich mówić na rozmowie kwalifikacyjnej. Nikt nie uwierzy, że nie posiadasz żadnych wad. Pamiętaj też, że przyznanie się do słabości podczas rozmowy z rekruterem, nadal może postawić Cię w pozytywnym świetle. Należy zwrócić uwagę jedynie na właściwy dobór słów. Lepiej unikać wyrażeń typu „czasami”, czy „co jakiś czas”, gdyż mogą oznaczać one bagatelizowanie przez Ciebie problemu. Najlepiej każdą słabą stronę podeprzeć odpowiednim komentarzem np. w jaki sposób z daną słabością sobie skutecznie radzisz. Poniżej znajdziesz kilka właściwych przykładów mówienia zarówno o słabych, jak i mocnych stronach. Niech będzie to dla Ciebie inspiracja do stworzenia własnych, szczerych odpowiedzi. Wdroż nasze wskazówki w życie, a już niedługo będziesz mógł się cieszyć zdobyciem pracy marzeń. Powodzenia!

Jakie są Pani/Pana mocne strony – przykłady odpowiedzi

„Praca z ludźmi sprawia mi niesamowitą przyjemność. Co więcej moi współpracownicy bardzo cenią sobie moją konstruktywną krytykę, która wpływa pozytywnie na działania całego zespołu. Nasze projekty zawsze były dostarczane w terminie.”

„Analityczne myślenie od zawsze jest moją mocną stroną. W poprzedniej firmie moim zadaniem była regularna analiza i doskonalenie procesów wewnętrznych firmy. Wdrożone przeze mnie zmiany zawsze były z entuzjazmem przyjmowane przez kolegów z pracy oraz przełożonych.”

„Starannie i świadomie przygotowuję dokumenty. Nigdy nie wymagały one korekty, dzięki czemu zaoszczędzony czas pracy mogłam przeznaczyć na wykonywanie dalszych zadań. Dodatkowo w ten sposób dbałam również o czas pracy pozostałych pracowników.”

Jakie są Pani/Pana słabe strony – przykłady odpowiedzi