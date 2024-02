Miasta ze Śląska wysoko w rankingu sportowych miast Polski

Duże miasta w Polsce rywalizują ze sobą nie tylko pod względem cen mieszkań czy sposobów pozwalających zmniejszyć bezrobocie. Istotne jest także to, jak w danych lokalizacjach rozwija się sport. Jak wiadomo, region województwa śląskiego jest bogaty w miasta, w których znajdują się uznane kluby. Znaczenie ma tu nie tylko piłka nożna. Jak więc prezentuje się ranking Polski dla miast w aspekcie sportu?

Miasta ze Śląska w sportowej czołówce Polski

Śląsk to oczywiście bardzo obszerny region. W dzisiejszej Polsce jego teren dzieli się na trzy województwa, a kawałek znajduje się również w Czechach. Najwięcej ludzi mieszka jednak w jego wschodniej części, w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Dzisiaj region ten tworzy wspólną Metropolię z małopolskim Zagłębiem Dąbrowskim. Centrum Metropolii, niczym centrum miasta, stanowi... miasto. Są nim oczywiście Katowice, które jednak w rankingu sportowych miast naszego kraju nie trafiły nawet na najniższy stopień podium. Wyniki rankingu były ustalane na podstawie tego, w jakiej lidze w danej dyscyplinie występuje klub z danego miasta i jak sobie radzi. W ten sposób utworzyła się punktacja, sumująca rezultaty poszczególnych kategorii. Katowice zdobyły tyle punktów, że wystarczyły na 5. lokatę.

To wszystko udało się oczywiście za sprawą drużyn wielosekcyjnego GKS-u. Sport na Śląsku jest bardzo rozbudowany, ale w mieście wojewódzkim uprawia się go całkiem komfortowo. Stąd taka pozycja "Kato" w tym zestawieniu. Stolica województwa śląskiego ma piłkarzy w I lidze (II poziom rozgrywkowy) i piłkarki w Ekstralidze (I poziom), które w poprzednim sezonie zajęły pierwsze miejsce w tabeli i zostały mistrzyniami. Prócz tego hokeiści GieKSy są mistrzami Polski, a w tym samym mieście występują też siatkarze z najwyższej ligi. W kontekście Katowic warto też wspomnieć, że będzie ono jednym z miast goszczących koszykarskie mistrzostwa Europy w 2025 roku. Gospodarze turniejów mistrzowskich zawsze mogą liczyć na uznanie międzynarodowej społeczności.

Jesteś ciekawy, jak układa się pełny sportowy ranking miast Polski? Sprawdź tutaj!

Wrocław zajął wysoką pozycję w sportowym rankingu miast

We Wrocławiu zawsze była wysoka jakość życia. Okazuje się, że w stolicy Śląska znajdują się także znakomite zespoły, które pozwoliły mu zasiąść na 2. miejscu w rankingu miast sportowych w Polsce. To piłkarski Śląsk Wrocław, który w piłce nożnej mężczyzn spisuje się rewelacyjnie, a w futbolu kobiet, choć gra gorzej, także jest w Ekstralidze. Wrocław to miejsce Polski słynne z koszykówki. Śląsk co prawda nie grywa w prestiżowej Lidze Mistrzów, ale w skali kraju jest klubem znakomitym i utytułowanym. WKS zdobywa medale rok w rok od 2021 roku, kiedy stanął na najniższym stopniu podium. Dodatkowo jest także siatkarska drużyna kobiet o charakterystycznej nazwie #Volley Wrocław. Z kolei wicemistrzem Polski w żużlu jest wrocławska Betard Sparta, która pozycję lidera musiała oddać Motorowi Lublin.

Warto także podkreślić, że Wrocław bywa wybierany jako miejsce rozegrania meczu reprezentacji narodowych, które potem mają przełożenie na pozycję w rankingu FIFA. Grała tam nie tylko reprezentacja Polski, ale również Ukraina, mierząc się z Anglią w eliminacjach Euro 2024. W 2012 roku zagrały tam także Japonia z Brazylią, gospodarzem późniejszych mistrzostw świata, która na całym globie mierzyła się w różnych meczach towarzyskich.

W top 10 sportowych miast polski pojawiła się Częstochowa i Bielsko-Biała

Jeśli zaś chodzi o województwo śląskie, sportowy ranking miast Polski uwzględnia również dwa inne, położone po przeciwległych jego końcach. To Częstochowa, zajmująca 7. lokatę, oraz Bielsko-Biała, które trafiło na ostatnie, 10. miejsce. Obie te lokacje są często doceniane jako najlepsze miasta w kraju (albo jedne z najlepszych) w różnych zestawieniach z serii world ranking, przygotowywanych przez portale zagraniczne. W przypadku Częstochowy na pierwszym miejscu należy postawić piłkarski Raków Częstochowa, który jest mistrzem Polski. Wysoką pozycję odnotowuje także żużlowy Włókniarz, który w wielu kategoriach związanych z popularnością wyprzedza Raków. Do tego dodać można piłkarską Skrę (III poziom) oraz siatkarski Exact Systems Hemarpol (Plus Liga)

W łączącym śląską i małopolską tradycję Bielsku-Białej piłkarzy należy przesunąć o jeden poziom niżej. Podbeskidzie to I liga (II poziom), a Rekord III liga (IV poziom rozgrywkowy). Podobnie jest zresztą w męskiej siatkówce, gdzie o punkty w niższej lidze rywalizuje BBTS. Zdecydowanie najlepiej radzi sobie żeńska drużyna siatkarska, będąca częścią najwyżej notowanych rozgrywek. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała to czołowa ekipa Tauron Ligi.

Po więcej ciekawostek okołosportowych zerknij w to miejsce!

Tegoroczny ranking miast wygrało miasto Łódź

Sport na Śląsku, ale i w Polsce został natomiast przyćmiony przez Łódź. To właśnie ona okazała się najbardziej usportowionym miastem w kraju. Łodzianie przeskoczyli z lokaty trzeciej na pierwszą, w znacznej mierze dzięki powrotowi piłkarskich meczów derbowych w piłkarskiej Ekstraklasie. Rywalizują tam ŁKS i Widzew. Podobnie jest w siatkówce kobiet, gdzie zażartą rywalizację w najwyższej klasie toczą ŁKS Commercecon Łódź oraz Grot Budowlani.