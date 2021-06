Jednym z podstawowych aspektów przy wyborze odpowiedniego materaca jest jego twardość. Wiele osób mylnie wychodzi z założenia, że twardość wybiera się pod kątem indywidualnych upodobań. Tymczasem, materac musi być dostosowany do wagi ciała. Tylko wtedy spełni swoją rolę i zaoferuje komfortowy i głęboki sen. Dla kogo odpowiedni okaże się materac twardy? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze twardości materaca?

Materac twardy – dla kogo jest odpowiednim wyborem?

Zwykle spotkamy się z czterostopniową skalą twardości materacy, gdzie H1 to materace miękkie, H2 średnio-twarde, H3 twarde oraz H4 bardzo twarde. Do każdego stopnia twardości możemy przypisać pewien przedział wagi. Miękkie materace są odpowiednie dla osób o wadze do 60kg. Osoby ważące od 60 do 80kg powinny wybrać materac średnio-twardy. Materac twardy to dobra opcja dla osób, która mieszczą się w przedziale 80-100kg. Z kolei bardzo twardy materac H4 to wybór dla osób, których waga przekracza 100kg.

Dlaczego optymalna twardość materaca jest tak istotna? Ponieważ dba o prawidłowe podparcie naszego ciała podczas snu. Zbyt miękki materac sprawia, że zapadamy się w materacu, a nasz kręgosłup wygina się w luk, czego efektem są poranne bóle pleców. Z kolei zbyt twardy materac pogarsza krążenie krwi oraz skutkuje bólami w górnej i dolnej części pleców.

Jak działa materac z kilkoma strefami twardości?

Różne partie ciała wywierają inny nacisk na powierzchnię materaca. Najsilniejszy nacisk ma miejsce w okolicy górnej części pleców oraz pośladków. Materac twardy wyposażony w strefy twardości jest skonstruowany w taki sposób, aby odpowiednio reagować na nacisk poszczególnych partii ciała. W ten sposób jeszcze lepiej dopasowuje się do naszego ciała, dbając o większą ergonomię snu. Jest to świetne rozwiązanie np. dla osób, które borykają się z bólami lędźwi.

Kiedy warto wybrać materace o zmiennej twardości?

Na rynku dostępne są również nowoczesne materace o zmiennej twardości, w których jedna połowa jest bardziej twarda od drugiej. I tak, możemy wybrać materac H2/H3 lub H3/H4. Jest to dobra propozycja dla osób, których waga wypada na styku dwóch stopni twardości. Poprzez przekręcenie materaca automatycznie wybieramy bardziej miękką lub bardziej twardą stronę. W taką funkcję wyposażone są grubsze materace dwustronne, w których stosuje się różnorodne wkłady. Twardość może być dzielona także na połowach materaca, co jest bardzo ważne w przypadku materacy małżeńskich, gdy różnica wagi obojga partnerów jest duża.

Gdzie kupisz komfortowy materac twardy?

