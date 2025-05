Majowe nowości w kinach Helios

Nadchodzący tydzień to doskonała okazja do nadrobienia kinowych zaległości po majówkowych wyjazdach. Na wielkich ekranach zagoszczą premiery dla widzów w każdym wieku – „Dziadku, wiejemy!” i „Kayara niepokonana”. Ponadto w repertuarze znajdą się przedpremierowe pokazy tytułu „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”, jak też różnorodne seanse specjalne i lubiane filmowe cykle.

„Dziadku, wiejemy!”

Polską nowością tego tygodnia jest familijna komedia „Dziadku, wiejemy!” – wyjątkowa opowieść o relacji dziadka i wnuczki. Jeremi to senior przebywający w domu spokojnej starości, który nieraz sprawia problemy opiekującemu się nim personelowi. Marta, jego córka, zabiera go więc z powrotem do domu. Pewnego dnia senior i jego wnuczka, Jagoda wyruszają w pełną zwrotów akcji podróż do legendarnego statku Światło Morza, a za nimi podąża szajka złoczyńców. . . W produkcji biorą udział uznani aktorzy, tacy jak między innymi: Jan Peszek, Wiktor Zborowski i Agnieszka Grochowska.

„Kayara niepokonana”

Inną pozytywną premierą jest animacja „Kayara niepokonana”, której akcja rozgrywa się w państwie Inków, gdzie w roli posłańca mogą działać wyłącznie mężczyźni. Dziewczyna o imieniu Kayara pragnie jednak jako pierwsza dołączyć do tego elitarnego grona. Bohaterka decyduje się wziąć udział w Wyścigu Posłańców przebrana za chłopca. Kiedy na jaw wychodzi prawdziwa tożsamość Kayary, grozi jej dotkliwa kara, od której ratuje ją jej pewien młody książę. Jednocześnie mieszkańcom inkaskiego imperium zaczyna grozić inwazja hiszpańskich konkwistadorów. . .

„Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”

Ponadto w sobotę i niedzielę, 10 i 11 maja, kinomani będą mogli wybrać się na przedpremierowe pokazy filmu „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”. To kolejna odsłona serii, której głównym motywem jest zdolność przewidywania przyszłości przez jednego z bohaterów. Najnowsza część sagi opowiada o grupie ratowników, którzy zaczynają ginąć w coraz bardziej zabójczych wypadkach.

„Thunderbolts*”

W repertuarze nie zabraknie kinowych przebojów ostatnich tygodni. „Thunderbolts*” to najnowsza produkcja wprost z Marvel Studios, której akcja skupia się na grupie antyherosów. Należą do nich: Yelena Belova, Bucky Barnes, Czerwony Strażnik, Ghost, Taskmaster i John Walker. Niepokorni bohaterowie wpadają w śmiertelną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine i mogą uratować się z opresji tylko wtedy, kiedy zjednoczą się jako drużyna.

„Minecraft: Film”

Nadal na wielkich ekranach można zobaczyć opowieść inspirowaną kultową grą – „Minecraft: Film”. Czwórka bohaterów z normalnego świata przenosi się do Nadziemia: krainy czarów, gdzie wszystko przybiera kształt sześcianu. W powrocie do domu pomaga im doświadczony gracz, Steve. Na najmłodszych kinomanów czekają również projekcje polskiej bajki „Niesamowite przygody skarpetek”, stworzonej na podstawie książek Justyny Bednarek. Tytuł skupia się na zaskakujących bohaterach – zaginionych skarpetkach, trafiających w różnorodne miejsca. Ponadto w niedzielę, 11 maja do kin ponownie zawitają Filmowe Poranki, w ramach których zostaną wyświetlone odcinki animowanej serii „Strażak Sam”. Tradycyjnie przed seansami na dzieci czekają zabawy i konkursy.

„Oszukać przeznaczenie”

W nadchodzącym tygodniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów niezwykle różnorodne propozycje projektów specjalnych. W piątek, 9 maja w wybranych lokalizacjach odbędzie się maraton z serią filmów „Oszukać przeznaczenie”. Podczas nocnych seansów zostaną wyświetlone aż cztery odsłony sagi, w tym przedpremierowo jej najnowsza część. Sobota, 10 maja to dzień z kolejnymi projekcjami jubileuszowego koncertu „André Rieu. Niech ten sen ciągle trwa”. W repertuarze widowiska znalazły się ulubione utwory mistrza walca z ubiegłych tras koncertowych. Nie zabraknie także sportowych emocji na najwyższym poziomie, gdyż w niedzielę, 11 maja odbędzie się transmisja El Clasico – czyli starcia pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt.

Ponadto w wybranych kinach sieci odbędą się specjalne pokazy kultowych polskich filmów z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach tej unikalnej inicjatywy na wielkich ekranach ponownie znajdą się tytuły takie jak między innymi: „Johnny” oraz „Kler”.

„Utrata równowagi”

W poniedziałek, 12 maja w wybranych lokalizacjach pojawi się Kino Konesera z przejmującym dramatem „Utrata równowagi”. Maja to studentka wydziału aktorskiego, zmagająca się z brakiem wiary w siebie. Pewnego dnia rozpoczyna zajęcia z reżyserem, który stosuje wątpliwe metody pracy, jak też manipuluje jej uczuciami. . . W czwartek, 15 maja, w ramach cyklu Kultura Dostępna, odbędą się seanse komedii „Misie” w gwiazdorskiej obsadzie. Jej bohaterowie to wieczni chłopcy, mający problemy w związkach, którzy otrzymują od losu drugą szansę na zrozumienie swojej partnerki.

Szczegóły dotyczące seansów oraz bilety na majowe seanse można znaleźć na stronie www.helios.pl , w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin Helios w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.