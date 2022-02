Lwów śladem zabytków i pysznych przysmaków

Położony niedaleko polskiej granicy Lwów jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na Ukrainie. Tłumnie przyjeżdżają tu także Polacy, dla których bardzo ważnym aspektem jego historii są wielowiekowe związki z naszym krajem. Niemal na każdym kroku można tu znaleźć miejsca i budynki o polskich korzeniach. Przybywających do Lwowa zachwycają tutejsze zabytki, atmosfera oraz kuchnia, a także słodycze, które często kupowane są jako pamiątka z podróży.

Między Wschodem i Zachodem

Położenie Lwowa już od czasów średniowiecza sprawiało, że mieszały się tu wpływy różnych kultur, religii, narodowości. Obok siebie przez wieki mieszkali tu Polacy, Rusini, Ormianie, Żydzi, Niemcy i przedstawiciele wielu innych nacji. Do dziś funkcjonują tu cerkwie grekokatolickie, prawosławne, kościoły katolickie, ormiański, a także synagoga.

Lwów to tygiel kulturowy, który rozkwitał szczególnie mocno w okresie Monarchii Habsburskiej, gdy był stolicą Galicji. Stał się wówczas także prężnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym, a wzniesiony w tym czasie Gmach Lwowskiej Opery zachwyca do dziś.

Historia nie oszczędziła miastu także kart tragicznych. W końcu I wojny światowej wstrząsnęła nim walka między młodymi Polakami i Ukraińcami, która miała przesądzić o powojennej przynależności państwowej. Dziś o bohaterach tamtych wydarzeń przypomina Cmentarz Orląt Lwowskich znajdujący się na terenie najstarszej tutejszej nekropolii, Cmentarza Łyczakowskiego.

Spacer po Lwowie

Turysta we Lwowie na pewno nie będzie się nudził. Jest tu tak wiele do zobaczenia, że weekendowy wypad będzie zaledwie wstępem do poznania miasta. Najwięcej zabytków, takich jak m.in. Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, Kaplica Boimów, Opera i wiele innych, skupionych jest w najbliższym sąsiedztwie Rynku. Ale warto zapuścić się też dalej i zobaczyć cerkiew św. Jura, secesyjny Dworzec Kolejowy oraz Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt, na którym pochowanych jest wielu wybitnych Polaków. Niedaleko Cmentarza znajduje się lwowski skansen, prezentujący budownictwo z różnych regionów Zachodniej Ukrainy.

Skosztować Lwowa

Jako miasto leżące na styku kultur Lwów może się pochwalić bardzo różnorodną i smaczną kuchnią. Mieszają się w niej wpływy ukraińskie, polskie, wiedeńskie i bliskowschodnie. W restauracyjnych kartach można znaleźć zarówno pielmieni, jak i sznycel po wiedeńsku, a na deser zjeść Tort Sachera. Bardzo cenione są ukraińskie słodycze, a królową słodkości pozostaje mająca bliskowschodnie korzenie chałwa. Słodycze to świetny pomysł na upominki przywożone ze Lwowa.

Od kilku lat coraz bardziej znane jest też ukraińskie piwo, a we Lwowie działa jeden z najstarszych browarów w kraju. Oprócz niego są też browary rzemieślnicze, a lwowscy przewodnicy organizują wycieczki szlakiem browarów połączone z degustacjami.