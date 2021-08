Kredyt bez zaświadczeń o zarobkach – czy taki istnieje i gdzie?

Obecnie otrzymanie kredytu jest znacznie łatwiejsze niż kilka lat temu. Banki starają się maksymalnie upraszczać procedury, a dodatkowo większość formalności można załatwić przez internet. To sprawia, że decyzja o przyznaniu środków często jest wydawana jeszcze tego samego dnia. Sprawdziliśmy, czy jest możliwe dostanie takiego kredytu bez okazywania zaświadczenia o zarobkach.

Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne?

Banki starają się sprostać oczekiwaniom każdego klienta, dlatego oferują produkty bankowe o różnorodnych parametrach. To pozwala precyzyjnie dopasować formę finansowania oraz harmonogram spłaty do możliwości i potrzeb kredytobiorcy. Zanim jednak dojdzie do wypłaty wnioskowanych środków, bank musi zweryfikować, czy poradzisz sobie z terminowych wywiązywaniem się z rat. W tym celu sprawdza m.in. wysokość miesięcznych zarobków udokumentowanych zaświadczeniem od pracodawcy. Więcej informacji na ten temat oraz przykładowy wzór dokumentu znajdziesz na stronie https://finanse.rankomat.pl/poradniki/kredyt-bez-zaswiadczen-zarobki/. Nie każdy jednak chce informować osoby trzecie o konieczności wzięcia kredytu, a konieczność dostarczenia zaświadczenia o zarobkach może dodatkowo wydłużyć cały proces weryfikacji wniosku. Dbając o konkurencyjność swojej oferty, niektóre banki umożliwiają skorzystanie z alternatywnych metod weryfikacji wysokości dochodów.

Jak otrzymać kredyt bez zaświadczenia o zarobkach?

Rynek produktów bankowych jest tak rozbudowany, że obecnie nie m problemu z dostępem do różnych form kredytowania. Banki zdają sobie z tego sprawę, dlatego, aby przekonać do siebie klientów, starają się jak najbardziej ułatwić procedury związane z otrzymaniem kredytu. Mają także świadomość tego, że informowanie pracodawcy o prywatnych zobowiązaniach jest sytuacją niekomfortową, dlatego oferują alternatywne metody weryfikacji zarobków.

Należą do nich:

oświadczenie o zarobkach – bank samodzielnie kontaktuje się z pracodawcą, aby uzyskać informacje o wynagrodzeniu oraz formie zatrudnienia klienta,

deklaracja podatkowa PIT – wysokość zarobków możesz potwierdzić, okazując ubiegłoroczne rozliczenie PIT,

wyciąg z konta bankowego – najprostszym sposobem jest przedstawienie wyciągów konta z historią wpłat od pracodawcy.

Wysokość zarobków nie jest jedynym parametrów decydującym o przyznaniu Ci kredytu. Przy weryfikacji wniosku zostanie też sprawdzona Twoja zdolność kredytowa, na którą składa się wiele czynników. Szczegółowa analiza sytuacji finansowej jest przeprowadzana najczęściej w przypadku chęci wzięcia większej pożyczki z wydłużonym terminem spłaty.

Jak banki oceniają zdolność kredytową?

Wysokie zarobki nie są gwarancją udzielenia kredytu. Nie stanowią bowiem o faktycznej kondycji finansowej, dlatego bank weryfikuje także inne czynniki, aby określić czy poradzisz sobie ze spłatą zadłużenia. Pod uwagę brane są takie elementy, jak:

forma zatrudnienia,

koszty utrzymania gospodarstwa domowego,

stałe obciążenia na koncie,

aktualnie spłacane zobowiązania,

częstotliwość brania kredytów,

rzetelność wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań.

Do weryfikacji zdolności finansowej banki wykorzystują informacje dostępne w bazach BIK. Taki raport zawiera dane na temat aktualnych i wcześniejszych form zadłużenia oraz terminowości ich spłaty.

Gdzie znaleźć kredyt bez zaświadczenia o zarobkach?

Obecnie niemalże każdy bank oferuje możliwość obsługi przez internet, dlatego możesz samodzielnie złożyć wniosek online bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Wcześniej warto przeanalizować oferty od różnych instytucji, aby sprawdzić, w której dostaniesz najkorzystniejszą propozycję. Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy, ranking może być świetnym rozwiązaniem i podpowiedzią. Zawiera on aktualne zestawienie ofert dostępnych na rynku wraz z dodatkowymi informacjami. Możesz więc zapoznać się z warunkami otrzymania kredytu, opłatami czy metodami weryfikacji zarobków, aby wybrać dla siebie najkorzystniejszy produkt.