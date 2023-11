Kalendarz jako element dekoracji? Tak, jeśli dobrze wybierzesz

Zwykle kalendarze traktuje się jako coś wyłącznie użytecznego, a o ich roli dekoracyjnej mówi się mało albo wcale. I właściwie trudno się dziwić, bo te, które kupuje się w supermarketach, faktycznie nie mają wielkiej wartości estetycznej. Tak jednak wcale nie musi być!

Wszystko zależy od jakości

Żeby kalendarz mógł być dekoracją, musi być wykonany starannie, na eleganckim papierze, z ładnym zdjęciem. O ile papiery są w większości przypadków podobne, to już kwestia użytych fotografii budzi spore kontrowersje. W najtańszych kalendarzach z supermarketu te są często przerysowane, agresywne, niemal posteryzowane. Zdecydowanie przyjemniejszą odpowiedzią może natomiast być fotokalendarz z własnym zdjęciem.

Na etapie konstruowania własnego kalendarza w większości drukarni można oczywiście przeprowadzić obróbkę zdjęć – sprowadza się do raptem do wyboru kilku spośród dostępnych opcji i ewentualnie dodatkowego wykadrowania obrazu – ale efekty najczęściej są znacznie lepsze niż w karykaturalnie przerysowanych i nadmiernie podkręconych zdjęciach z banku. Taki fotokalendarz ma zdecydowanie większą wartość dekoracyjną od dowolnego gotowca.

Wybierz właściwy format

Mówiąc o dekoracji, nie zawsze trzeba mieć na uwadze wielkie obrazy czy fototapety. Fotokalendarz to rozwiązanie zdecydowanie bardziej subtelne w swojej formie. O ile oczywiście można zamówić klasycznych kalendarz z kartami na 12 miesięcy, każda z oddzielnym zdjęciem i jest to świetne dopełnienie przestrzeni mieszkalnej, o tyle nie wszędzie jest miejsce na ekspozycję kalendarza właśnie w takim formacie.

Alternatywą mogą być proste, często jeszcze mniejsze kalendarze jednodzielne, a nawet mały fotokalendarz biurkowy, który można postawić na biurku w pracy albo na szafce w przedpokoju. Decydując się na wybór kalendarza, warto poświęcić chwilę temu, gdzie ma on stanąć lub zostać powieszony. Bardzo często bowiem będzie w tym miejscu jedynym elementem dekoracyjnym, więc tym bardziej dobrze byłoby wybrać taki, który poza funkcją informacyjną, będzie też estetycznym dopełnieniem wnętrza.

Dekoracje mogą być praktyczne

Katalogi wnętrzarskie przyzwyczaiły nas do tego, że dekoracja w domu to głównie masa bibelotów, które nie pełnią żadnej konkretnej funkcji, ale przecież nie zawsze tak było. W wielu stylach nacisk kładzie się na użyteczność – ładnie zaprojektowane kalendarze z własnym zdjęciem i estetycznym szablonem karty miesiąca to subtelna dekoracja, która nie zbiera kurzu, tylko jest naprawdę praktyczna. Warto wrócić do dobrych zwyczajów i zdecydować się na zakup czegoś, co będzie nie tylko ładne, ale i potrzebne.