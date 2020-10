Jakie wady i zalety ma piecyk gazowy?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Piecyk gazowy to przenośne urządzenie, które kupujemy, aby podnieść temperaturę pomieszczenia, a co za tym idzie, nasz komfort cieplny. Czy domy i mieszkania to jedynie miejsca, gdzie piecyk się sprawdzi? Jakie ma plusy i minusy? Właśnie na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

Zastosowanie

Piecyk gazowy to urządzenie wykorzystywane jako przenośne źródło grzewcze, które używane jest zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Głównym celem piecyków jest ogrzanie mieszkalnych pomieszczeń, gospodarstw domowych, garaży, przydomowych warsztatów, a nawet magazynów czy hal. Choć kojarzone są właśnie z użytkiem własnym (w domach i mieszkaniach), śmiało można z nich korzystać także w różnych przedsiębiorstwach. To dodatkowe źródło ciepła, które często uzupełnia pracę centralnego systemu ogrzewania lub kominka. Aby użyć piecyk gazowy w danym pomieszczeniu, musi ono być wyposażone w sprawny system wentylacji lub być dobrze wietrzone. Wynika to z faktu, że urządzenia nie odprowadzają spalin.

Zalety

To, co przemawia za tym urządzeniem to stosunkowo niska cena. Zarówno koszt piecyka, jak i jego późniejszej eksploatacji nie jest wygórowany. Możliwe jest to dzięki zasilaniu, które używa tradycyjnych butli z propan-butanem. Oczywiście, to niejedyna zaleta piecyka gazowego. Urządzenie jest dość mobilne (w szczególności modele z kółkami) i nie trzeba go podłączać do żadnej instalacji elektrycznej. Dzięki temu możemy z niego korzystać w niemal każdym miejscu. Nie trzeba też obawiać się o stan piecyków, mają one solidną, metalową obudowę, która jest wytrzymała. Co więcej, piecyki emitują też przyjemne i łagodne ciepło, więc w pokoju nie zrobi się za duszno.

Wady

Niestety, tak jak wszystkie urządzenia, także piecyk gazowy ma swoje wady. Jedną z nich jest konieczność wietrzenia bądź wentylacji pomieszczenia, w którym piecyk się znajduje. Z tego powodu nie warto ich używać w pomieszczeniu, w którym przebywamy na stałe. Także ich moc cieplna jest mocno ograniczona, więc piecyk gazowy powinniśmy traktować jako dodatkowe, a nie główne źródło ogrzewania. Co warto podkreślić, piecykiem gazowym nie można sterować przy użyciu termostatu, choć są one wyposażone w taką możliwość. Sporną kwestią może być też wygląd tego urządzenia, który nie zawsze idealnie komponuje się z wnętrzami i aranżacjami mającymi nieco bardziej industrialny i surowy charakter. Szeroką gamę zalet piecyka gazowego docenimy w pomieszczeniach gospodarczych, w których nie ma większego znaczenia wygląd wyposażenia.