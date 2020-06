Jakie korzyści daje inteligenty dom?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Smart home to rozwiązanie znane bardziej w branży budownictwa przemysłowego i użytkowego, ale coraz częściej sięgają po nie również właściciele domów i mieszkań. Oto korzyści jakie daje nowoczesny dom określany mianem "inteligentnego".

Smart home, czyli wygoda na co dzień



Wiele osób ceni sobie zautomatyzowane rozwiązania, które pozwalają jednym lub kilkoma kliknięciami telefonu włączyć ekspres i zaparzyć ulubioną kawę lub opuścić rolety, by w pomieszczeniach nie było duszno i parno. Smart home to komfort zwłaszcza dla osób starszych i chorych, ale też dla matek z dziećmi i młodych małżeństw, które chcą oszczędzić czas na przygotowanie posiłków w kuchni lub np. ogrzewanie domu. System sam włącza temperaturę w momencie powrotu do domu i dostosowuje ją do potrzeb domowników, dzięki czemu wewnątrz nie jest ani za zimno ani zbyt gorąco. Ponadto, dzięki grze świateł i muzyki oraz elementom dodatkowym pomaga tworzyć przyjemną atmosferę w domu, która sprzyja chwilom spędzanym w gronie bliskich lub np. we dwoje.

Bezpieczeństwo dla domowników i ochrona na co dzień



Inteligentny dom - it600.pl daje możliwość znacznego podniesienia bezpieczeństwa w mieszkaniu lub budynku, co ma znaczenie jeśli mieszkają tam np. osoby samotne lub schorowane, które nie wiedzą jak zachować się w sytuacji ulatniania się dymu albo zalania mieszkania. System wykrywa dym w powietrzu a także wilgoć, informując o tym domowników. To ważne dla bezpieczeństwa, a czasami nawet zdrowia lub życia domowników. W zakresie innych rozwiązań należy wskazać na systemy alarmu, kamer i możliwości zmiany oświetlenia na zewnątrz, w otoczeniu domu i w ogrodzie. Wersja bardziej rozbudowana, jaką posiada smart home to m.in. automatyczne zamykanie okien i drzwi po wejściu lokatora oraz otwieranie ich w sytuacji wybuchu pożaru, co pomaga wydostać się poza źródło ognia. Wskazane sytuacje, kiedy odnosimy realne korzyści z rozwiązania jakim jest smart home mają wpływ nie tylko na bezpieczeństwo i wygodę, ale także na oszczędności w zakresie ubezpieczenia budynku i jego wartości rynkowej.