Jakie domy w Sosnowcu są najbardziej poszukiwane?

Jak w każdym mieście, także i w Sosnowcu mieszkańcy mają różnorodne preferencje co do nieruchomości, jakie chcą zakupić. Przyjrzyjmy się, jakie domy i mieszkania są najbardziej poszukiwane w Sosnowcu i z jakimi kosztami zakupu musimy się liczyć w 2022 roku.

Co warto wiedzieć o rynku nieruchomości w Sosnowcu?

Decydując się na zakup domu czy mieszkania w Sosnowcu należy mieć świadomość, że najciekawsze oferty mieszczą się w przedziale cenowym 600-800 tysięcy złotych. Oczywiście nie oznacza to, że za 400 tysięcy nie kupimy nic interesującego - aby na bieżąco śledzić trendy na sosnowieckim rynku nieruchomości warto śledzić kategorię "domy w Sosnowcu" na morizon.pl lub innym renomowanym serwisie z ogłoszeniami. Z danych serwisu Morizon.pl ze stycznia 2022 r. wynika, że średnia cena domu w Sosnowcu to 833 010 zł (3630 zł/m²).

W Sosnowcu znajdziemy zarówno bardzo zadbane nieruchomości z rynku wtórnego, jak i w stanie deweloperskim, których możemy być pierwszymi właścicielami. Te są odpowiednio droższe, jednak także ich standard jest najczęściej bardzo wysoki - nowoczesne technologie budowlane pozwalają na zapewnienie maksymalnego komfortu cieplnego, a tym samym, ekonomicznego użytkowania takiej nieruchomości.

Mieszkanie czy dom w Sosnowcu?

Jeśli interesują Cię domy w Sosnowcu, być może marzysz o większej prywatności niż ma to miejsce w przypadku budynków wielorodzinnych i własnym ogródku. W takim przypadku warto, abyś zainteresował się domami na obrzeżach miasta. Są one doskonale skomunikowane zarówno z centrum, jak i okolicznymi ośrodkami miejskimi - na przykład Katowicami. Z przedmieść Sosnowca do Katowic prowadzi droga ekspresowa, dzięki której do stolicy śląska dotrzesz zaledwie w kilkadziesiąt minut.

Mieszkanie w Sosnowcu to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy poszukują złotego środka - chcą mieć wygodne, a jednocześnie zakupione w stosunkowo niskiej kwocie lokum. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkań w Sosnowcu różni się w zależności od ich lokalizacji, jednak w 2021 wyniosła mniej więcej 5 tysięcy złotych. Kupując mieszkanie od dewelopera należy jednak liczyć się z wyższymi kwotami i dodatkowo mieć świadomość, że mieszkanie takie wymaga wykończenia. Mieszkania z rynku wtórnego są zazwyczaj tańsze i urządzone - jednak nie zawsze standard czy estetyka wykończenia odpowiadać będzie naszym gustom.

Dlaczego warto zainteresować się mieszkaniami i domami w Sosnowcu?

Sosnowiec jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem miejskim mającym wiele do zaoferowania zarówno młodym rodzinom z dziećmi, jak i singlom czy osobom starszym. Jest to jedno z najbardziej zielonych miast śląska, które posiada charakterystyczną architekturę. Bliskość różnorodnych szlaków komunikacyjnych z największymi miastami w Polsce, wiele placówek edukacyjnych, galerii handlowych i punktów usługowych sprawia, że mieszkanie w tym mieście jest prawdziwą przyjemnością.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Sosnowiec jest jednym z najszczęśliwszych miast, sądząc po rankingach badających zadowolenie mieszkańców z polityki ekonomicznej, ekologicznej, estetycznej i komunikacyjnej prowadzonej przez władze miasta.

Chcąc kupić dom czy mieszkanie w Sosnowcu należy mieć świadomość, że najciekawsze oferty bardzo szybko znikają z rynku - dlatego śledzenie portali z ogłoszeniami jest podstawowym sposobem na utrzymanie ręki na pulsie i wyprzedzenie innych kupujących.