Jakie auto do 100 tys.?

Większość z kierowców planujących zakup nowego samochodu z salonu, poszukuje auta do 100 tysięcy. I choć kryterium ceny znacząco zawęża grono poszukiwań, to chyba każdy z nas przyzna, że wybór nowego pojazdu nie należy do najprostszych. Właśnie dlatego chcemy przedstawić Ci propozycje dwóch modeli aut, które doskonale się sprzedają i należą do jednej z najbardziej uznanych marek motoryzacyjnych jaką jest Kia.

Dlaczego auta Kia?

Kia to jeden z czołowych producentów samochodów na świecie. Marka stale notuje wzrosty sprzedaży, a wyniki w naszym kraju plasują się powyżej średniej. Polacy pokochali auta Kia głównie za sprawą relacji jakości do ceny. Pojazdów do 100 tysięcy jest sporo, a Kia również ma w tym temacie wiele do powiedzeniaŚ Już za połowę tej kwoty czeka na nas Kia Picanto, czyli idealny samochód miejski wykonany z materiałów wysokiej jakości, o nowoczesnym wyglądzie.

Skoro mowa o nowoczesności to właśnie systemy stosowane w autach Kia są kolejnym czynnikiem przemawiającym na ich korzyść. Już w pakietach podstawowych na kierowców czeka szeroka gama udogodnień, które w wielu konkurencyjnych markach wymagają dopłaty. Dodatkowo koreańska firma stale rozwija swoje technologie, dostarczając na rynek ekologiczne i oszczędne modele. Obecnie montowane jednostki napędowe gwarantują niskie spalanie przy dobrych osiągach. Kia w swoich autach stawia na unikatowy wygląd, ich auta wyróżniają się futurystycznym wyglądem. Sam wygląd jest kwestią gustu, więc nie chcemy się na nim skupiać, zaznaczamy jedynie, że elementy, z których wykonywane jest wnętrze aut zawsze trzymają wysoki poziom.

Kia Picanto – tak wiele za tak niewiele

W segmencie aut miejskich Kia jest w stanie zapewnić swoim klientom szeroki wybór aut. Dla singli i rodzin bez dzieci, dla których głównym ośrodkiem życia jest miasto proponujemy Kia Picanto. To niewielki, kompaktowy i zwrotny samochód doskonale odnajdujący się w miejskiej przestrzeni. W standardowej wersji M na kierowcę czeka m.in.:

System automatycznego wyłączania silnika na postoju,

6 poduszek powietrznych,

4 elektrycznie sterowane szyby,

Elektrycznie regulowane lusterka,

Czujniki zmierzchu.

W swojej podstawowej wersji Kia Picanto posiada silnik 1.0 DPI o mocy 67 KM. Pomimo niedużej mocy, niska masa auta i fakt, że jest to nowoczesna jednostka napędowa sprawiają, że nie zabraknie nam mocy przy wyprzedzaniu innych aut w mieście.

Dopłata niecałych 10 tysięcy to dodatkowe systemy autonomicznego hamowania czy 8 calowy ekran dotykowy. W kwocie katalogowej 64 tys. otrzymujemy auto doskonale wyposażone, które będzie czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów.

Kia Rio – do miasta i na trasę

Podstawowa wersja Kia Rio dostępna jest w bardzo podobnej kwocie co Kia Picanto w wersji L. Pomimo tak niewielkiej różnicy, mówimy tu o aucie już istotnie dłuższym, a co za tym idzie bardziej komfortowym np. dla rodziny z dziećmi.

Kia Picanto to auto, w którym wygoda idzie w parze z nowoczesnymi technologiami. Podgrzewane fotele i kierownica, wygodne fotele czy system Android Auto dający dostęp do przydatnych aplikacji.

W podstawowej wersji otrzymuje samochód wyposażony w silnik 1.2 DPI o mocy 84 KM z manualną skrzynią biegów. Samochód dostępny jest również w wersji Mild Hybrid zapewniającej dodatkową moc i większą oszczędność. Co istotne dopłata za wersję hybrydową to zaledwie kilka procent wartości auta.

