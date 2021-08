Jaka mozaika do łazienki?

Mozaika w łazience może stworzyć niepowtarzalną instalację estetyczną, która nada pomieszczeniu niepowtarzalny charakter. Możliwości aranżacyjne, które nam oferują są ogromne, a żeby je poznać zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym przedstawimy najmodniejsze mozaiki łazienkowe i podpowiemy, jak je układać.

Dlaczego warto zainwestować w mozaikę w łazience?

Każdy z nas chce posiadać piękne i efektowne mieszkanie, dlatego wciąż poszukujemy rozwiązań, które będą spełniać nasze estetyczne wymagania. Mozaika, która z całą pewnością wpasowuje się w ten opis, to tak naprawdę ozdobne kafelki, na które składają się drobne, zaledwie kilkucentymetrowe kwadraciki. Struktura ta umożliwia efektowne odbijanie promieni słońca i światło sztuczne, co tworzy nieskazitelny efekt tafli. Żaden inny produkt, a nawet ozdoba nie są w stanie zagwarantować podobnego rezultatu w tej półce cenowej. A dodatkowo mozaika do łazienki to w ostatnim czasie jeden z największych trendów!

Jaki mamy wybór?

Choć kafelki kojarzą się z określonym kształtem, to i w tym zakresie mozaika do łazienki wychodzi poza utarte schematy, oferując nam szeroki wybór kształtów, grubości i kolorów. Drobna struktura mozaiki wcale nie musi być stworzona z małych kwadracików (choć dzieje się tak najczęściej) - w zamian za to mogą tworzyć ją np. drobne trójkąty, romby, półokręgi czy awangardowe lub geometryczne wzory. W temacie kolorów jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia - coraz częściej zdarza się, że sami możemy wybrać kolor i kształt mozaiki. Najczęściej jednak korzysta się z gotowych rozwiązań obejmujących kolory, takie jak: czerń i biel, niebieski, butelkową zieleń czy trójwymiarowe grafiki, które przyciągają wzrok każdego. Do wyboru mamy również materiał, z którego wykonane są mozaiki - ceramikę, kamienie naturalne czy szkło. Inspiracje znajdziesz na stronie sklepu plytkilazienki.pl

Nietypowe kompozycje

Z mozaiką do łazienki możemy tworzyć dowolne kompozycje, które na dobrą sprawę mogą tworzyć nawet najbardziej nietypowe kształty. Każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno te osoby, które cenią sobie minimalistyczne dekoracje, jak i te, którym zależy na efekcie wow. Możemy zdecydować się na niewielkie kompozycje tworzące określony kształt albo pokrycie mozaiką całą ścianę. Warto dopasować mozaikę do stylu aranżacji łazienki i indywidualnych preferencji.

Pamiętaj! Pałacowe wnętrze w stylu glamour będzie wymagało ułożenia mozaiki, która robi wrażenie - jest spora i jej kolor przyciąga uwagę, a z kolei minimalistyczną łazienkę podkreśli drobny wzór jednobarwnej mozaiki w stonowanych barwach. Należy się jednak liczyć z tym, że mozaika położona na całej długości i szerokości ściany optycznie zmniejszy pomieszczenie, dlatego najlepiej zdecydować się na nią w większych salonach łazienkowych.

W jaki sposób je układać?

W pierwszej kolejności przygotuj odpowiednie narzędzia: grzebień o drobnych zębach do nakładania kleju, gumowa paca, zaprawa klejowa, fuga i rękawice.