Jak wybrać prezent dla malucha, dziecka w wieku wczesnoszkolnym i nastolatka?

Kupno odpowiedniego i jednocześnie pożądanego przez dziecko prezentu stało się nie lada wyzwaniem. Dzieci mają przecież wszystko. Zarówno drobne upominki, jak i większe prezenty dla tych młodszych i starszych pociech stały się codziennością. Jak zatem wybrać najlepszy prezent dla malucha do 4 lat, dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym i dla nastolatka?

Prezent dla malucha

Chcąc wybrać prezent dla malucha, warto skonsultować się z jego rodzicami. To oni będą najlepiej wiedzieć, czego potrzebuje niemowlak czy też małe dziecko. Mały człowiek jeszcze nie potrafi wybrać rzeczy, które będą dla niego atrakcyjne, a jednocześnie będą wspierały jego rozwój.

Dla niemowlaka doskonałym upominkiem, który rozwija wszystkie jego zmysły, są maty edukacyjne czy też książeczki kontrastowe. Dziecko w tym wieku poznaje świat. Ciekawi je wszystko, co szeleści, ma zróżnicowaną fakturę, wydaje interesujące dźwięki.

Z kolei dla dziecka 3 czy 4-letniego doskonałe są puzzle, różnego rodzaju zagadki sprawdzające jego wiedzę, ale także hulajnoga czy rowerek trójkołowy. Dziecko w wieku przedszkolnym jest ruchliwe, musi mieć możliwość wydatkowania nadmiaru swojej energii zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Prezent dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Prezent dla starszego dziecka jest jeszcze większym wyzwaniem. Wchodzenie w wiek nastoletni sprawia, że młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Dla jednego 3-klasisty dobrym prezentem będzie ciekawa książka o interesującej go tematyce, a dla innego gra planszowa.

Świetną okazją do zrobienia specjalnego prezentu dziecku w tym wieku jest komunia. Czy wiesz, że prezent na komunię dla chłopca znajdziesz w księgarni? Pięknie wydana Biblia ze specjalną dedykacją, napisana w przystępny sposób i cudownie ilustrowana to przedmiot, który zostanie z obdarowaną osobą przez całe życie. Ucieszy zarówno rodziców, jak i młodego człowieka.

Prezent dla nastolatka

Jeżeli wcześniej wydawało nam się, że trudno jest wybrać odpowiedni prezent dla malucha czy też dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym, to później okaże się to dla nas łatwizną. Kiedy? W momencie, w którym przyjdzie nam kupić wymarzony prezent dla nastolatka, szczególnie taki, który nie pochłonie połowy naszej pensji. W takim przypadku podstawą jest znajomość zainteresowań nastolatka. To 80% sukcesu.

Elektroniczny czytnik książek, voucher do sieciówki odzieżowej czy też smartwatch to prezenty, które nastolatki wymieniają jako najbardziej pożądane. Młodego człowieka w tym wieku warto po prostu zapytać, co sprawiłoby mu największą przyjemność i co byłoby dla niego pożyteczne.