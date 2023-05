Jak uzyskać prawo jazdy na motor? Krok po kroku

Chcesz uzyskać prawo jazdy na motor? Nie wiesz, jakie kroki podjąć? Zajrzyj do naszego tekstu, ponieważ podpowiadamy, jakie kroki należy podjąć!

Ubieganie się o prawo jazdy na motor – od czego zacząć?

Aby ubiegać się o prawo jazdy na moto, trzeba spełniać konkretne warunki wiekowe. Osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii AM muszą ukończyć czternasty roku życia, a także mieć pisemną zgodę rodziców. Jeśli zainteresuje nas prawo jazdy na motor kategorii A1, to można je wyrobić w wieku szesnastu lat, ale także za zgodą rodziców. Kategoria A2 dedykowana jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, zaś kategoria A dla osób po dwudziestym roku życia, o ile posiadają prawo jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat.

Jeśli nie dysponują takim uprawnieniem, to kategorię A można wyrobić dopiero po ukończeniu dwudziestego czwartego roku życia - więcej o prawie jazdy na motocykl – https://ubezpieczamy-auto.pl/prawo-jazdy-na-motocykl-kto-moze-zrobic-ile-kosztuje/. Warto jednak zauważyć, że niezależnie od tego, na jaką kategorię się zdecydujemy, to zawsze trzeba dopełnić pewnych formalności. Na początek będzie to złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy w urzędzie komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania, a także wyrobienie PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) oraz przejście badań lekarskich.

Kurs przygotowawczy

Kolejnym etapem będzie odbycie kursu przygotowawczego w profesjonalnej szkole jazdy. Kursy dla kategorii AM trwają zaledwie jedenaście godzin: sześć godzin z teorii i pięć godzin z praktyki. Natomiast kursy dla kategorii A1, A2 i A obejmują w sumie pięćdziesiąt godzin, z czego trzydzieści godzin to nauka teorii, dwadzieścia praktyki. W części teoretycznej kursanci poznają przepisu ruchu drogowego, wszystkie obowiązujące znaki drogowe oraz symbole specyficzne dla kierowców motocykli. Co więcej, omawiane są też zachowania i sytuacje na drodze, bezpieczeństwo kierowców, czy też samych paserów.

Nie sposób pominąć także wykładów poświęconych samym elementom technicznym motocykla. Po kursie teoretycznym odbywa się egzamin wewnętrzny, który pozwala na sprawdzenie wiedzy kursanta w zakresie znajomości sytuacji drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz podstawowych przepisów ruchu drogowego. Jeśli uda nam się go zdać, to przechodzimy do jazdy, czyli po prostu do części praktycznej. Praktyka obejmuje jazdę po mieście oraz po placu manewrowym.

Można zatem nauczyć się jazdy slalomem, hamowania awaryjnego oraz pokonywania różnych przeszkód. Podczas zajęć praktycznych można też nauczyć się zmiany biegów, technik hamowania i skręcania, a także kontroli nad motocyklem i reagowania na różne sytuacje na drogach. Warto też zauważyć, że kurs praktyczny obejmuje prowadzenie motocykla na bardzo różnych nawierzchniach i to w zmiennych warunkach pogodowych.

Oczywiście nie jest wymogiem, by każdy kurs kończył się właśnie po pięćdziesięciu godzinach. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, by podejść do egzaminu, to można pomyśleć o wykupieniu dodatkowych godzin. Najlepiej zrobić to w tej samej szkole jazdy, o ile jesteśmy zadowoleni z poziomu nauczania. Jeśli pojawią się obawy, to zawsze możemy poprosić o zmianę instruktora lub zdecydować się na wykupienie kilku dodatkowych lekcji w innej szkole jazdy. Kurs praktyczny także kończy się egzaminem wewnętrznym, a jego zdanie pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Prawo jazdy na motor – egzamin

Mając już za sobą kurs przygotowawczy, możemy zapisać się na egzamin w państwowym ośrodku ruchu drogowego. Obecnie egzaminy na kategorie A, A1 oraz A2 wyglądają tak samo, więc składają się z dwóch etapów – części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin teoretyczny to test, na którym trzeba odpowiedzieć na 32 pytania.

Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź i nie można do nich wracać. 20 pytań to wiedza na temat przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych. 12 pytań związanych jest z wiedzą specjalistyczną dotyczą motoru, zasad udzielania pierwszej pomocy, czy bezpieczeństwa na drodze. Na każdą część jest po 25 minut, a za sam test można zdobyć maksymalnie 74 punkty. Do zaliczenia egzaminu wystarczy jednak 68 punktów.

Egzamin praktyczny odbywa się z dwóch części. Pierwsza odbywa się na placu manewrowym i trzeba wykonać siedem różnych zadań, w tym np. jazdę na wprost, czy awaryjne hamowanie. Po pozytywnie zakończonej części na placu, przystępuje się do kolejnej części. Tym razem jest to jazda po mieście, gdzie egzaminator sprawdzi nasze umiejętności jazdy oraz znajomość przepisów.

Co ważne, aby przystąpić do egzaminu praktycznego, trzeba zawsze się przygotować. Oznacza to zabranie ze sobą odpowiedniego ubioru, a więc rękawic, zapinanej kurtki z długim rękawem, czy spodni z długimi nogawkami. Wymagane jest również obuwie na płaskiej podeszwie z wyższą cholewką. Jeśli egzamin zostanie zaliczony, to wystarczy dopełnić resztę formalności, w tym na przykład wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy i poczekać na dokument.