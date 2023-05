Jak skutecznie uporządkować magazyn w serwisie GSM?

Zarządzanie asortymentem w serwisie GSM może być trudne. Mnogość części, modeli, potrzebnych narzędzi, szczególnie na początku może przytłaczać każdego przedsiębiorcę. Kluczem do sprawnego działania całej firmy jest dobra organizacja i sprytne rozwiązania. Podpowiadamy, jak skutecznie uporządkować przestrzeń na części i zorganizować miejsce do wykonywania napraw.

Zorganizuj przestrzeń

Organizacja przestrzeni nawet w serwisie o niewielkim metrażu potrafi zdziałać cuda. Zacznij od wydzielenia części dla klienta, w której będziesz przyjmował zlecenia i miejsca do pracy dla serwisanta. Wszelkie akcesoria i części dokładnie pogrupuj. Do tego świetnie się sprawdzą pojemniki plastikowe ze ściętą przednią ścianką. Każdy z nich opisz, dzięki czemu pracownicy nie będą musieli tracić czasu na szukanie tego, co aktualnie jest im potrzebne. W poszczególne pojemniki możesz skategoryzować modelami, na przykład części do iPhone 11 – i tutaj umieścić wszystkie produkty, lub wedle rodzaju – osobno wyświetlacze, baterie czy taśmy. Tak przygotowany asortyment wyeksponuj na regale lub w specjalnej zamykanej szafce. Dobrze sprawdzą się również półki wiszące. Kolejnym ważnym elementem jest stanowisko pracy. Powinno być ekonomiczne i jak najbardziej smart. Warto wybrać biurko lub stół z regulacją wysokości, możliwością podniesienia blatu lub zmiany kąta nachylenia. Pamiętaj również o wygodnym, ergonomicznym krześle.

Zadbaj o dobrego partnera w biznesie

Największy problem zwykle stanowi przechowywanie. Podzespoły są delikatne, a mnogość wypuszczanych na rynek modeli ogromna. O ile z najpopularniejszych modeli można mieć pod ręką jeden wyświetlacz czy baterię, tak większa ilość jest jedynie mrożeniem pieniędzy. Sposób na rozwiązanie tego problemu jest bardzo prosty. Akcesoria serwisowe do iPhone 11 Pro, Xiaomi, Samsunga czy LG możesz zamawiać na bieżąco. Kiedy klient przyjdzie z problemem, a po przeprowadzeniu diagnozy okaże się, że niezbędny jest nowy podzespół – zamów go online! Dzięki temu, że hurtownia części serwisowych do telefonów dostarczy je szybko, nie musisz szukać dodatkowej przestrzeni na składowanie części. Warto zaufać firmie, która stanie się Twoim partnerem w biznesie. Pamiętaj, że stali klienci mogą liczyć na atrakcyjny program lojalnościowy, dodatkowe rabaty, a także odpowiednią pomoc ze strony hurtowni w postaci dedykowanego doradcy.

Stworzenie odpowiedniego miejsca do prowadzenia biznesu wymaga nieco sprytu, dlatego warto korzystać z oferty hurtowni, która oferuje nie tylko atrakcyjne cenowo rozwiązania, ale także dba o całą jakość obsługi i opiekę nad klientem. Wybierz GSMOK i zamawiaj części z dostawą nawet do Sosnowca.