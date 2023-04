Jak dobrać odpowiednią liczbę kalorii w diecie?

Właściwa liczba kalorii w diecie ma bardzo duże znaczenie, ponieważ to właśnie one oznaczają energię dostarczaną do organizmu. Gdy jest jej zbyt dużo, przyczynia się to do przybierania na wadze, gdy natomiast jest jej zbyt mało, prowadzi to do chudnięcia. Jak dobrać odpowiednią liczbę kalorii w swojej diecie?

Dobór kaloryczności diety – o czym warto pamiętać?

Odpowiednia kaloryczność diety ma duże znaczenie dla funkcjonowania organizmu. Energia dostarczana przez pożywienie pozwala wtedy na zasilanie jego układów i narządów, czyli jest niezbędna do życia.

Dobranie odpowiedniej liczby kalorii w diecie zależy od kilku czynników, takich jak wiek, płeć, wzrost, waga, stan zdrowia, tryb życia oraz cele dietetyczne. Jakie metody pozwalają na precyzyjne określenie kaloryczności diety?

Popularnym sposobem na określenie zapotrzebowania kalorycznego jest wyliczenie podstawowej przemiany materii. W skrócie określana jest ona jako PPM albo BMR). W tym celu można skorzystać z internetowych kalkulatorów PPM, aby oszacować zapotrzebowanie na kalorie każdego dnia.

Przy określaniu liczby kalorii trzeba również uwzględnić swoje cele dietetyczne. Przykładowo, jeśli celem jest utrata wagi, konieczne będzie uzyskanie deficytu kalorycznego, czyli należy wtedy dostarczać do organizmu mniej kalorii niż zapotrzebowanie kaloryczne. W tym celu rekomenduje się zmniejszenie go o około 500-1000 kalorii.

Z kolei wtedy, gdy uprawia się sporty, konieczne jest zwiększenie zapotrzebowania na kalorie, które są spalane w trakcie aktywności fizyczne. Większe zapotrzebowanie kaloryczne jest też ważne w przypadku rekonwalescencji.

W internecie można znaleźć też kompleksowe kalkulatory kaloryczne, które pozwalają na określenie zapotrzebowania na kalorie zależnie od trybu życia.

Jak zadbać o odpowiednią liczbę kalorii w diecie?

Aby kontrolować liczbę kalorii w diecie, konieczne jest uwzględniane kaloryczności jedzonych produktów. W jaki sposób można to robić?

Gdy planuje się prowadzenie diety samodzielnie, warto zaopatrzyć się w tabele kaloryczności albo zainstalować na swoim komputerze lub smartfonie aplikację, która pozwoli na kontrolowanie liczby kalorii w diecie.