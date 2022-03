Niesłabnący popyt oraz stabilność w branży nieruchomości sprawiają, że coraz więcej osób interesuje się wejściem na rynek z własnym biurem. Prowadzanie własnej agencji wymaga jednak odpowiedniego przygotowania merytorycznego, wiedzy i czasu. Łatwiejszym rozwiązaniem jest franczyza nieruchomości. Na czym polega nowy trend w branży?

Co to jest franczyza nieruchomości?

Franczyza nieruchomości to coraz popularniejszy model biznesowy w branży. Po uiszczeniu opłaty franczyzowej pośrednik może rozpocząć działanie pod brandem znanej, większej marki i korzystać z jej wsparcia biznesowego oraz opracowanych schematów działań. Jest to interesujące rozwiązanie zwłaszcza dla nowych podmiotów branży nieruchomości. Franczyza zapewnia dostęp do branżowego know-how, poszerzających wiedzę szkoleń oraz wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu i technik marketingowo-sprzedażowych.

Kto może zostać franczyzobiorcą?

Franchising to model współpracy dedykowany zarówno podmiotom posiadającym doświadczenie w branży nieruchomości, jak i osobom, które dopiero zaczynają karierę pośrednika. Nie wymaga więc żadnego doświadczenia, a jedynie wpłaty opłaty franczyzowej, po której franczyzobiorca otrzymuje dostęp do sprawdzonych rozwiązań biznesowych i branżowego know-how udzielanego przez mentora oraz bezpłatne szkolenia dla siebie i dla swoich pracowników.

Zalety franczyzy nieruchomości

Największym plusem franchisingu jest natychmiastowy dostęp do sprawdzonego modelu prowadzenia biura nieruchomości, gotowych szablonów dokumentów, programów oraz szkoleń. Dzięki temu nawet osoba stawiająca pierwsze kroki na rynku stosunkowo szybko może rozpocząć efektywną pracę, a zaoszczędzony na organizacji czas przeznaczyć na poszukiwanie mieszkania na sprzedaż Siemianowice lub budowanie zespołu. Większy brand odpowiedzialny jest także za kompleksowe wdrożenie franczyzobiorcy.

Model franczyzy oznacza również dużo mniejsze koszty marketingowe oraz możliwość rozwijania swojego biznesu w oparciu o wizerunek firmy o posiadającej renomę i rozpoznawalność na rynku. Franczyzobiorca otrzymuje także wsparcie od dedykowanego działu marketingu, dostarczającego narzędzi do promowania marki, takich jak profesjonalna strona www, szablon oferty, wizytówki czy możliwość uczestnictwa w branżowych eventach. Franczyzodawca jest także gwarantem jakości materiałów oraz komunikacji wizerunkowej.

Wady franczyzy nieruchomości

Koncepcja franczyzy oznacza prowadzenie swojej działalności pod cudzą marką. Wynikające z takiego modelu współpracy korzyści, mogą być traktowane jako wady przez osoby chcące budować biznes na własną ręką. Franczyza zakłada dostosowanie się do określonych standardów marki i pozostawia niewiele miejsca na testowanie własnych pomysłów. Warto jednak pamiętać, że kupując know-how dużej firmy, płacimy za rozwiązania, które zostały wypróbowane, zoptymalizowane i jako takie mają gwarantować powodzenie w biznesie. Wybierając franczyzodawcę, warto więc zdecydować się na firmę o ugruntowanej renomie, która potwierdza skuteczność rozwiązań biznesowych.