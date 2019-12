Fotowoltaika - czy skutecznie obniża rachunki za prąd?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Poszukując oszczędności w domowym budżecie warto sięgnąć po rozwiązania, które zapewniają długofalowe korzyści. Do takich możemy zaliczyć chociażby fotowoltaikę. Co warto wiedzieć na temat tego rodzaju technologii?

Fotowoltaika – dlaczego właśnie energia słońca?

Odnawialne źródła energii to obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się technologia. Dotyczy to szczególnie fotowoltaiki, czyli produkowania energii elektrycznej z przechwyconych promieni słonecznych. OZE z roku na rok coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Obecnie odpowiada za ponad 20% światowego zapotrzebowania ludzkości w energię elektryczną. Fotowoltaika to rozwiązania, które można zastosować w każdym gospodarstwie domowym w Polsce. Instalacja wytwarza bowiem prąd zarówno w słoneczne, jak i chłodne, pochmurne dni. Zakup i montaż tego rodzaju systemu nie należy do najtańszych rozwiązań. Możemy jednak liczyć na dofinansowania, które pokryją znaczną część inwestycji. Natomiast oszczędności, jakie fotowoltaika wygeneruje w ciągu pierwszych lat użytkowania sprawią, że szybko wyjdziemy „na plus”.

Fotowoltaika – jak działa taki system?