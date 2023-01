Farba do włosów - czym kierować się przy jej wyborze?

Włosy pełne blasku i trwały, wyrazisty kolor, to marzenie wielu z nas. Włosy są naszą wizytówką, dlatego poświęcamy im dużo uwagi. Często kieruje nami chęć zmiany koloru. Nie bez przyczyny mówimy o nowym kolorze jak o swego rodzaju nowym początku. Nigdy przedtem farbowanie włosów nie było tak łatwe, efektowne i przyjemne. Farby do włosów są ogólnie dostępne, a producenci prześcigają się w ich jakości i różnorodności odcieni. W tym artykule przygotowaliśmy garść najważniejszych informacji o koloryzacji.

Najważniejsze informacje o farbowaniu włosów w domu

Coraz częściej decydujemy się na samodzielne farbowanie włosów w domu. Jest to trend, który dominował już od dawna, a czasy pandemii tylko wzmocniły jego popularność. Jedno jest pewno - nie oszczędzajmy na farbach do włosów! Domowa koloryzacja już sama w sobie pozwoli nam na wykonanie zabiegu dużo ekonomiczniej niż w salonie, a efekt może okazać się równie zadowalający. Musimy pamiętać tylko o kilku kwestiach i na początku chcemy zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy:

Wybierając farbę do włosów najczęściej popełnianym błędem jest sugerowanie się zdjęciem z opakowania. Co prawda oddaje ono pewien zbliżony odcień docelowy, jednak zazwyczaj okazuje się on w rezultacie ciemniejszy niż na zdjęciu.

Decydując się na ekstremalną zmianę koloru włosów często oczekujemy natychmiastowej, spektakularnej metamorfozy. W tym wypadku trzeba być cierpliwym i należy nastawić się na stopniowe farbowanie rozłożone na kilka zabiegów. Dotyczy to zwłaszcza rozjaśniania włosów, do którego nieocenione będą wiedza i doświadczenie fryzjera.

Przed koloryzacją często nie wykonujemy próbnego testu uczuleniowego. Pamiętajmy, że niektóre składniki farb, np. amoniak, są potencjalnym czynnikiem alergennym. Mogą powodować wysypkę, zaczerwienienie lub swędzenie. Jeśli pojawią się takie objawy, które test próbny zawczasu pomoże nam wykryć, należy bezwzględnie zrezygnować z farbowania włosów tą konkretną farbą.

Farba do włosów - czym się różni ta z amoniakiem od farby bez amoniaku?

Chemiczne farbowanie ingeruje dość mocno w kondycję włosów. Główną substancją, który pozwala na głębokie wniknięcie pigmentu w strukturę włosów, ale przy tym w pewnym stopniu uszkadza je i wysusza, jest amoniak. Dlatego - zwłaszcza przy częstej koloryzacji - powinniśmy zadbać o częste zabiegi regeneracyjne. Ogromnym plusem farb chemicznych jest jednak szeroka paleta kolorystyczna i możliwość bardzo radykalnych zmian koloru.

Alternatywą jest farba do włosów bez amoniaku.

Farby bazujące na naturalnych barwnikach przeżywają obecnie swój rozkwit i coraz częściej decydujemy się na nie. Łączą w sobie bogactwo składników roślinnych, dlatego ich głównym atutem jest koloryzacja połączona z pielęgnacją, bez obciążenia dla włosów. Są zdecydowanie łagodniejsze również dla skóry głowy. Minusem jest uboższy wachlarz kolorów i brak możliwości intensywniejszego rozjaśnienia lub przyciemnienia włosów.

Jak często farbować włosy?

Barwnik z każdym myciem stopniowo się wymywa i po kilku tygodniach kolor wymaga odświeżenia. Należy jednak pamiętać, że każde farbowanie może osłabić włosy. Dlatego nie poddawajmy ich koloryzacji, jeśli odrost tak bardzo nam jeszcze nie przeszkadza. Im mniejszy kontrast między farbowanymi włosami a naturalnym odrostem, tym łatwiej nam wydłużyć czas między zabiegami. Warto przeznaczyć ten okres na kompleksową regenerację włosów i zadbać o ich dobrą kondycję.

Koloryzacja to niezmiennie najbardziej popularny z zabiegów fryzjerskich. Podążamy za zmianami i lubimy eksperymentowanie z kolorem. Są wśród nas też tacy, którzy sięgają po farbę dopiero wtedy, gdy zauważą siwe włosy. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej grupie konsumentów znajdą się zwolennicy różnych farb do włosów - z amoniakiem i bez amoniaku. Bez względu na wybór, jakiego dokonamy, pielęgnujemy włosy tak, aby wyrazistemu kolorowi towarzyszył także naturalny blask.