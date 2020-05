Drewniaki - czy warto nosić drewniane buty?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zastanawiając się nad zakupem kapci lub butów do pracy często zapominamy o klasycznych i sprawdzonych rozwiązaniach. Jednym z nich jest wykorzystanie drewna do wykonania podeszwy. Nie bez powodu drewniaki wciąż są jednym z popularniejszych rodzajów obuwia wśród lekarzy i osób pracujących w kuchniach i stołówkach. Na czym polega fenomen tych drewnianych butów?

Skąd wzięły się drewniaki?

Zastosowanie drewna w produkcji butów to bardzo stary pomysł – archeolodzy znaleźli drewniaki pochodzące z XIII wieku, a przez długi czas były szczególnie popularne wśród mieszkańców wsi. Było tak ze względu na łatwość wykonania, niską cenę i ochronę, jaką zapewniały stopom podczas różnego rodzaju prac gospodarskich.

Współcześnie nazwa „drewniaki” oznacza zarówno buty wykonane w całości z drewna, jak i z drewnianą podeszwą i wierzchem z innego materiału. Najczęściej jest to skóra. Z kolei podeszwa często jest dodatkowo podklejona gumą, by zwiększyć amortyzację i usunąć charakterystyczne stukanie. Drewniaki w znanej nam dziś postaci szybko przyjęły się jako obuwie noszone przez lekarzy i pielęgniarki w szpitalach, gdzie ważna jest możliwość zachowania higieny i komfort pracowników. Przewiewne buty o otwartej budowie łatwo utrzymać w czystości, a odpowiednio wyprofilowana podeszwa jest wygodna nawet przy wielu godzinach chodzenia i stania.

Gdzie można kupić drewniaki?

Drewniaki i chodaki kojarzą się z obuwiem noszonym przez lekarzy i faktycznie najłatwiej je znaleźć w sklepach medycznych i z obuwiem profilaktycznym. Ich zaletą jest niska cena i wytrzymałość – para drewniaków zwykle kosztuje kilkadziesiąt złotych, a trwałość to często wiele lat.

Przy zakupie warto zwrócić uwagę na wyprofilowanie wkładki i na to, czy podeszwa jest w całości drewniana, czy podbita gumą. Dodanie gumy sprawia, że drewniaki są cichsze i lepiej amortyzują wstrząsy, co ma znaczenie zwłaszcza podczas chodzenia po twardych posadzkach. Najlepsze rodzaje drewna to olcha i lipa – są lekkie i posiadają właściwości antybakteryjne.