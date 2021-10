Derka – jak skutecznie chronić konia w chłodniejsze dni? 

Tak samo jak my, konie również mogą się przeziębić. Na pomoc przychodzi jednak derka, która pełni rolę swoistej kurtki. Istnieje kilka rodzajów, a każda z nich przystosowana jest do innych warunków pogodowych i wykonywanych czynności. Kiedy należy okrywać konie? Jaką derkę wybrać? Zapraszamy do lektury!

Dlaczego konie potrzebują derki?

Okres jesienno-zimowy oraz zimowo-wiosenny, nie jest dla nikogo łaskawy. Minusowe temperatury, ulewne deszcze i ogólne obniżenie odporności, może doprowadzić do choroby nie tylko człowieka, ale również i konia. Właśnie dlatego, w tych okresach rozpoczyna się tak zwane, derkowanie. Opieką należy objąć w szczególności konie stare, chore oraz ogolone. Derka okrywa ich ciała w najwrażliwszych miejscach, dzięki czemu łatwiej jest im przetrwać chłodny okres roku. Należy pamiętać, że derkowania nie wymagają konie zdrowe i nieogolone. Wykształciły one bowiem specjalne mechanizmy termoizolacyjne, które pozwalają z łatwością poradzić sobie z zimnem. Najłatwiej jest to dostrzec na podstawie zmieniającej się na zimę grubości końskiego włosia.

Derka – przeciwdeszczowa, treningowa czy może stajenna?

Praktycznie wszystkie elementy wyposażenia jeździeckiego, posiadają kilka rodzai, tak aby móc przystosować je do różnych stylów jazdy. Taka sama sytuacja tyczy się derki. W zależności od tego co chcemy robić, lub nie robić, będziemy musieli wybrać inny model. Jeśli koń potrzebuje najzwyklejszego okrycia, w którym nie będą wykonywane żadne gwałtowne ruchy, wybierzemy derkę stajenną. Jeśli pada deszcz, lecz koń nie potrzebuje dodatkowego ogrzania, wybierzemy derkę przeciwdeszczową. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce z derką treningową, przeciw owadom czy zimową. Derki wysokiej jakości, możemy znaleźć na przykład tutaj https://konik.com.pl/derki-stajenne-transportowe. Na sam koniec, warto pamiętać, że konie to bardzo zahartowane zwierzęta, które potrzebują pomocy tylko w naprawdę wymagających tego warunkach. Mówi się, że konia zdecydowanie lepiej przechłodzić, niż przegrzać.