Depresja - jaki lekarz pomoże z niej wyjść?

Osoby cierpiące na depresję codziennie zmagają się z dokuczliwymi symptomami schorzenia. Depresja jest groźną chorobą i nie tylko obniża komfort życia, ale jest dla niego bezpośrednim zagrożeniem. Wymaga leczenia prowadzonego przez lekarza psychiatrę.

Depresja – jak przebiega diagnostyka?

Wiele osób próbuje diagnozować się samodzielnie. Używają do tego wątpliwego pochodzenia psychotestów znajdujących się w internecie. Takie działanie nie jest dobry pomysłem, ponieważ może prowadzić do wysnucia mylnych wniosków. Zamiast tego lepiej dokonywać samoobserwacji, by w porę zauważyć nietypowe dla siebie objawy. O depresji mogą świadczyć symptomy takie jak:

obniżenie samopoczucia

ciągłe zmęczenie

niechęć do jedzenia/nadmierny apetyt

bezsenność/nadmierna senność

problemy z pamięcią i koncentracją

zamartwianie się

utrata pasji i zainteresowań

myśli samobójcze.

Oczywiście to tylko niektóre z niepokojących objawów depresji. Warto jednak wspomnieć, że u każdego może się ona objawiać inaczej. Nie należy osądzać po pozorach i sugerować się czyjąś opinią. Przy depresji potrzeba lekarza, który przeprowadzi diagnostykę po wyczerpującym wywiadzie.

Depresja – lekarz psychiatra i jego rola w leczeniu choroby

W przypadku choroby fizycznej udajemy się do lekarza medycyny ogólnej. Przy chorobach natury psychologicznej również trzeba skorzystać z fachowej pomocy, ale lekarza psychiatry. To właśnie on decyduje o dalszym leczeniu pacjenta. Może zalecić mu przyjmowanie określonych leków lub skierować do psychoterapeuty. Grunt to korzystać z usług sprawdzonych psychiatrów. Znajdziesz ich w najlepszych poradniach psychiatrycznych, takich jak https://psychiatrzy.pl/depresja/. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad wizytą, pamiętaj że leczenie to żaden wstyd. Przy depresji niezbędny jest lekarz, który odpowiednio zdiagnozuje pacjenta i pomoże mu wyjść z choroby. Często terapia przynosi zaskakująco dobre efekty, choć nie jest łatwym procesem. Rezultaty leczenia w dużej mierze zależą od pacjenta. Bliscy chorego mogą wspierać go w całym procesie.