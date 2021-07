Czym są materiały POSM i dlaczego są potrzebne

Każdemu przedsiębiorcy zależy, aby dany produkt, w dostępnych przez niego miejscach sprzedaży był na tyle widoczny, że klienci będą zainteresowani jego masowym kupnem. Materiały pos mogą być odpowiedzią na twoje potrzeby. Korzystanie z materiałów reklamowych jest kluczem w handlu. Czy wiesz z jakich kryteriów podziału materiałów pos możesz skorzystać? Jakie materiały przeznaczone są do handlu detalicznego? Jakie są przykłady materiałów o charakterze reklamowym?

Czym są materiały pos

W przestrzeni handlowej danego sklepu niezwykle istotne jest, aby konkretny produkt mógł być wyeksponowany. Na rynku znajdziemy różnorodne materiały promocyjne czy też materiały reklamowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa sztucznego lub dostępne w formie popularnych ulotek. Ale czy wiesz, że do promocji służą także materiały POS (point of sale)? Są one właściwie tym, czym wymieniono wyżej.

Materiały Pos lub materiały POSM (point of sale marketing) to materiały przeznaczone dla klienta detalicznego, który ma możliwość zapoznania się z nimi bezpośrednio w sklepach wielkopowierzchniowych oraz sklepach o niewielkiej przestrzeni. Są to materiały bezpośrednie, występujące poza środkami masowego przekazu, z jakimi klienci zapoznają się na miejscu.

Rodzaje materiałów pos

Główny podział na materiały to tzw. pos miękkie i twarde. Do pierwszego zaliczamy ulotki różnego rodzaju i materiały papierowe, do drugiej różnego rodzaju półki, regały i kasetony, które mają charakter stały. Większość materiałów promocyjnych wykonana jest z pochodnych papieru lub w tworzyw sztucznych.

Materiały można też podzielić przez wzgląd na ich umiejscowienie w sklepie. Do materiałów na ladę zaliczamy np. dyspenser czyli stojak na foldery lub ulotki, bilonownica, stand. Na półkach mamy wobblery (dyndacze), stoppery, shelf-liner, linery poziome i toppery. Na suficie spotkamy wiszące materiały tj. flagietki czy hanger. Na podłogach natomiast możemy zamieścić owijkę paletową, pole sign, displaye czyli stojaki, stoiska prezentacyjno- dekoracyjne, roller, potykacze, naklejki podłogowe.

W materiałach pos reklama umieszczona jest także w innych formach np. lustra reklamowe, naklejki, ulotki, broszury, lightbox, tombston lub infokiosk, posiadający możliwość korzystania z ekranu dotykowego.

Wady i zalety

Stosowanie materiałów pos w handlu ma ogromne znaczenie. Przyciąga uwagę klienta, służy do podkreślania charakteru marki, zwiększania sprzedaży produktów.

Ponieważ według badań ponad 2/3 decyzji zakupowych jest podejmowanych przez klienta na miejscu, stosowanie różnego rodzaju materiałów pos ma duży sens i jest możliwy za ich pomocą wzrost sprzedaży. Dużą zaletą jest wiele opcji, które możesz dobrać do swojego sklepu i charakteru działalności. Pamiętaj jednak, aby umieszczać takie materiały we właściwym miejscu ii kontekście. Reklama widoczna nie tam, gdzie być powinna oraz występująca w nadmiarze - raczej odstrasza klienta. W związku z tym jedynymi wadami użycia materiałów pos będzie ich niewłaściwe rozmieszczenie oraz nadmierne nagromadzenie w jednej przestrzeni. Część materiałów, zwłaszcza tych papierowych, ma też charakter mniej trwały. Zawsze jednak możesz się zdecydować na zastosowanie właściwej kampanii i wybrać odpowiednie do niej środki. Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie https://oexcursor.pl/oferta/dystrybucja-i-obsluga-posm/