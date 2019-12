Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wypożyczalnie samochodów stają się coraz popularniejsze w Polsce. Z ich usług decydują się skorzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Oferta jest zróżnicowana, dlatego też każdy ma szansę na znalezienie odpowiedniego samochodu dla siebie. Jednak wiąże się to z pewnymi kosztami. W tym miejscu może pojawić się pytanie, czy na lotnisku w Pyrzowicach wynajmiemy auto bez kaucji?

Wynajem auta bez kaucji – czy to możliwe?

Wypożyczenie samochodu wiąże się z pewnymi kosztami, które zależą przede wszystkim od dwóch czynników. Pierwszy z nich to termin rezerwacji. Niektóre firmy oferują możliwość zwolnienia z opłat takich jak: koszt podstawienia oraz odbioru pojazdu. Jednak jest ona dostępna dopiero w przypadku wynajmu na dłuższy okres, przykładowo 7 dni. Drugi czynnik wpływający na cenę wypożyczenia to model samochodu, jaki wybierzemy. W bazach znajdują się auta z różnych segmentów od miejskich przez SUVy po busy dostawcze. Jednak niektóre opłaty zależą od wewnętrznych ustaleń konkretnej firmy. Dotyczy to między innymi kaucji. Czy można wypożyczyć samochód bez kaucji w Przywicach? Odpowiedź brzmi: tak. Taką możliwość udostępnia wypożyczalnia aut w Katowicach Carfree. Dodatkowo gwarantuje podstawienie za darmo w przypadku rezerwacji od 7 dni. Dlaczego warto skorzystać z tej oferty?

Dlaczego warto wynajmować auto bez kaucji?

Z wypożyczalni samochodów korzystają nie tylko osoby prywatne, ale również klienci biznesowi. Wynajem auta będzie atrakcyjnym rozwiązaniem w przypadku awarii samochodu. Dzięki możliwości rezerwacji na krótki czas możemy oddać pojazd po kilku dniach, tygodniu lub dwóch. Jednak musimy określić termin już przy podpisywaniu umowy, która obowiązuje przez konkretny okres. Bardzo często na takie rozwiązanie decydują się również turyści oraz firmy podczas delegacji. Do Katowic można dolecieć samolotem, co pozwoli zaoszczędzić czas oraz ominąć korki. Natomiast po dotarciu na miejsce docelowe warto zadbać o mobilność. Dzięki temu zyskamy większą swobodę poruszania się po dużym mieście, nie ograniczając się rozkładami jazdy komunikacji miejskiej.

Warto również pamiętać, że dzięki zwolnieniu z obowiązku wpłaty kaucji jest to oferta na każdą kieszeń. Samochody z segmentu A można wynająć już za około 100 zł na dzień. Potrzebujemy dokładnie tyle pieniędzy, ile zostało wskazane przy podsumowaniu zamówienia. Nie musimy martwić się zgromadzeniem dodatkowych środków na rzecz kaucji.

Jak wynająć auto bez kaucji?

Obecnie większość wypożyczalni oferuje swoje usługi przez internet. Dlatego też aby wynająć auto bez kaucji, wystarczy przejść na stronę danej firmy oraz wykonać kilka prostych kroków. Do naszych zadań należy: wskazanie terminu oraz miejsca rezerwacji, wybranie odpowiedniego modelu samochodu, zatwierdzenie warunków zamówienia, wypełnienie krótkiego formularza, a następnie opłacenie usługi. Warto zaznaczyć, że płatność może zostać uregulowana zarówno przez internet, jak i podczas odbioru samochodu. Wszystko zależy od naszych preferencji. Pamiętajmy również, aby posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości oraz prawo jazdy. W ten sposób przedstawiciel wypożyczalni będzie w stanie zweryfikować, które zamówienie do nas należy oraz spełnienie wszystkich wymaganych warunków.

Podczas wyboru firmy powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu wymagań stawianych klientom. W większości przypadków ukończenie 18 lat i posiadanie prawa jazdy nie wystarczy. Zazwyczaj niezbędny jest odpowiedni staż i doświadczenie w prowadzeniu samochodów. Przykładem może być firma Carfree, która wymaga ukończenia co najmniej 21 lat oraz prawo jazdy od co najmniej roku. Chcesz wiedzieć więcej o rynku wypożyczalni aut w Polsce? Przeczytaj także “Jak kształtuje się rynek wypożyczalni samochodów. Opinie ekspertów z Carfree”.