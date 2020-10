Czy jedzenie lodów zimą jest zdrowe?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Lody to nie tylko przekąska, która latem pozwala się schłodzić i dostarcza codzienną dawkę słodkości. Posiada również właściwości, które korzystanie wpływają na zdrowie człowieka. Stanowi najbardziej wartościowy przysmak spośród wszystkich słodyczy. Wydaje się nie możliwe? A jednak to nie mit!

Porcja lodów to porcja witamin

Lody to zmrożona masa zrobiona z produktów mlecznych lub z wody z dodatkami smakowymi – owocami czy czekoladą. Do ich produkcji służą odpowiednie automaty – maszyny do produkcji lodów. Przysmaki te znajdziesz w różnych wersjach: w rożku, w kubku, a nawet w postaci gałek czy zakręconego stożka. Wszystko zależy od Twoich preferencji. Jeśli jesteś prawdziwym ich smakoszem – nie musisz się ograniczać. Zawierają niską ilość sodu i dostarczają sporo wapnia, magnezu, fosforu, potasu i witamin: A, B, C, D oraz E.

Ze względu na ich właściwości, lody poleca się szczególnie osobom z osteoporozą czy miażdżycą. Zawarte w nich witaminy z grupy B skutecznie niwelują stres i zmęczenie. Zwykło się mówić, że lody są najlepszym lekarstwem na anginę i przeziębienia. Rzeczywiście, mają one kojący wpływ na ból gardła, zmniejszają obrzęk i przyspieszają gojenie ran w jamie ustnej. Dlatego polecane są po zabiegu wycięcia migdałków czy ekstrakcji zęba. Dodatkowo, taki zimny przysmak w chłodne dni hartuje nasz organizm i zwiększa odporność.

Dbasz o linie? Lody to niskokaloryczny deser

Lody mogą być spożywane nawet przez osoby będące na diecie. Są mniej kalorycznym deserem niż wszelkie tradycyjne wypieki, batoniki i słone przekąski. Wiele cukierni serwuje także wersje bez cukru i tłuszczu. Najlepiej decydować się na sorbety – to najmniej kaloryczna alternatywa, ponieważ tworzone są na bazie owoców i wody lub samych owoców bez substancji mlecznych.

Jeśli jesteś na diecie, pamiętaj, że to nie lody, a dodatki mają najwięcej kalorii. Czysty lód śmietankowy o wadze 60 g ma 87 kcal, oblany czekoladą to już 174 kcal. Dlatego najważniejsze to spożywać wszystko z rozwagą i w odpowiednich ilościach. Nie rezygnuj z odrobiny przyjemności nawet zimą. Lody to najlepszy wariant słodkości dostarczający sporej porcji witamin!