Czy czarny golf męski sprawdzi się pod marynarkę? Sprawdzamy!

Czarny golf męski to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów męskiej garderoby. Ten rodzaj swetra możesz nosić na wiele sposobów, w zależności od indywidualnych preferencji, okazji i typu stylizacji. Założony pod marynarkę zapewni ci styl, charakter i poczucie komfortu termicznego. Jeśli nie masz pomysłu na stylizacje z czarnym golfem męskim, możesz skorzystać z naszych wskazówek.

Czarny półgolf z bawełny – must have w męskiej garderobie

Czarny golf męski niejedno ma imię

Czarny golf to klasyczny element męskiej garderoby, kojarzony dość jednoznacznie z elegancją i szykiem. Wysoki kołnierz możesz nosić w wersji klasycznej lub wywinąć, tworząc stójkę. Jeśli planujesz włożyć czarny golf męski pod marynarkę, zdecyduj się na bliższe ciału kroje i cieńsze materiały. Doskonałym wyborem będzie na przykład czarny golf męski slim fit, który bez trudu dopasuje się do figury, podkreślając kształty. Do wyboru pozostaje jednak wiele fasonów i materiałów, o czym przekonasz się, przeglądając ofertę Denley: https://www.denley.pl/pol_m_Odziez-meska_Swetry-meskie_Golfy_-Czarne-golfy-16788.html.

Jak stylizować czarny golf męski pod marynarkę?

Golf możesz nosić na naprawdę wiele sposobów. Poznaj nasze ulubione warianty.

Klasyczny i elegancki: wybierz cienki, obcisły, czarny golf męski. Uzupełnij stylizację o szarą wełnianą marynarkę o klasycznym kroju, najlepiej w drobne jasne prążki czy pepitkę. Do tego dopasowane czarne lub grafitowe spodnie garniturowe oraz czarne, eleganckie, skórzane mokasyny lub oxfordy. Całość podkreślą akcenty w postaci srebrnych spinek do mankietów i skórzany pasek w kolorze butów. Możesz dodać także delikatną chusteczkę do kieszeni marynarki.

Nowoczesny i miejski: czarny golf o nieco luźniejszym kroju zestaw z marynarką w intensywnym kolorze – na przykład w odcieniu burgund czy głębokiego granatu. Całość dopełnij jasnymi jeansami lub chinosami w kolorze beżowym, lub kamelowym. Ten młodzieżowy i świeży look dopełnią buty typu derby lub modna wersja sneakersów w neutralnym kolorze. Idealnymi akcesoriami będą pleciony pasek i zegarek na szerokiej bransolecie.

Casual z nutą formalności: czarny golf zestaw z marynarką w kolorze jasnego beżu lub szarości. Spodnie mogą być w kontrastującym kolorze – sprawdzą się na przykład granatowe chinosy. Brązowe buty typu brogues lub monk strap oraz skórzany pasek w tym samym odcieniu dopełnią zestaw. Drobne akcesoria, takie jak zegarek z brązowym paskiem czy brązowa torba na ramię, będą jak wisienka na torcie.

Luźna stylizacja z męskim golfem: pozwól sobie na nutkę nonszalancji!

Dlaczego warto zakładać czarny golf męski pod marynarkę?

Golf pod marynarką to nie tylko modny wybór, ale także praktyczny element garderoby, który pozwala na różnorodne i efektowne stylizacje. W połączeniu z odpowiednimi dodatkami może stać się kluczowym elementem wizerunku nowoczesnego mężczyzny. Oto nasze argumenty przemawiające za tym typem odzieży: