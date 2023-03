Cortex Chemicals – lider na rynku dystrybucji chemii spożywczej i technicznej

Cortex Chemicals to polski dystrybutor oferujący produkty, surowce oraz dodatki do szerokiej gamy produktów z branży chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i paszowej. Oprócz międzynarodowej dystrybucji chemii spożywczej i technicznej prowadzimy również transport towarów niebezpiecznych (ADR), a także usługi dedykowane takie jak mieszanie czy przepakowywanie wszystkich typów produktów (proszki, kryształy, płyny). Od blisko 40 lat skutecznie współpracujemy z wieloma międzynarodowymi producentami o ugruntowanej pozycji na rynku. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. wysokiej jakości półprodukty mające zastosowanie w przemyśle spożywczym, surowce do produkcji suplementów diety, substancje i materiały dla tworzyw sztucznych, produkty dla sektora rafineryjnego, branży budowlanej, chemicznej, rolniczej i wielu innych.

Współpraca z największymi producentami

Dekady skutecznych działań na rynku pozwoliły nam na zbudowanie szerokiego grona kontrahentów z całego świata. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem surowców, półproduktów i dodatków zarówno firm polskich, jak i zagranicznych. Jakie konkretnie surowce chemiczne dystrybuujemy? W naszej ofercie znajdują się rozmaite związki chemiczne stosowane w przemyśle spożywczym, m.in. przyprawy, dodatki smakowe, drożdże i ich pochodne, słodziki, składniki suplementów diety czy też barwniki spożywcze. Oprócz branży spożywczej oferujemy półprodukty z zakresu chemii technicznej jak chociażby różnego rodzaju uniepalniacze, czyli związki chemiczne stosowane przy produkcji tworzyw sztucznych, melamina, 1,4 BDO, Poliole Polieterowe i wiele innych.

Co nas wyróżnia?

Wysoka jakość oferowanych usług i profesjonalizm to efekt wieloletniej pracy. Od samego początku jako przedsiębiorstwo konsekwentnie stawiamy jednak na nieustanny rozwój na wielu poziomach. Jesteśmy świadomi mocnych stron firmy Cortex Chemicals, które wyróżniają nas na tle konkurencji. Oto, czym możemy się pochwalić:

Wieloletnie doświadczenie

Lata współpracy z największymi producentami z całego świata pozwoliły nam na wypracowanie sobie stabilnej pozycji zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Jako przedsiębiorstwo funkcjonujemy od blisko 40 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenie stanowi fundament naszej tożsamości rynkowej i w dużej mierze świadczy o naszym sukcesie. Dekady praktyki pozwoliły bowiem nie tylko rozwinąć firmę i stworzyć zespół profesjonalistów, ale także wykreować sieć zaufanych partnerów biznesowych i zbudować obszerne portfolio produktowe.

Zespół profesjonalistów

Skuteczny system pracy w firmie nie ma większego sensu bez indywidualnych kwalifikacji pracowników. Mamy tego pełną świadomość, dlatego też dbamy o to, by reprezentujący Cortex Chemicals handlowcy, biotechnolodzy, dietetycy i technolodzy żywności mieli wyższe wykształcenie kierunkowe i świetnie znali swoją branżę. Stawiamy na nieustanny rozwój i podnoszenie kompetencji naszych pracowników. Fachowe podejście zatrudnianych specjalistów przekłada się na profesjonalizm naszej firmy, co potwierdzają liczne opinie zadowolonych klientów, a także producentów, z którymi współpracujemy.

Zaangażowanie, terminowość i skuteczność działania

Wierzymy, że zaangażowanie jako podstawa skutecznej współpracy biznesowej ma znaczący wpływ na jakość oferowanych usług na każdym etapie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rzetelnemu podejściu do pracy i wreszcie doskonałej znajomości branży oferujemy swoim partnerom rynkowym pewną i skuteczną współpracę.

Stabilne stany magazynowe

Długofalową skuteczność działań rynkowych zawdzięczamy również stabilnym stanom magazynowym. Nieprzerwany dostęp do wszystkich materiałów i półproduktów oraz stałe dbanie o odpowiedni zasób rezerw pozwala nam błyskawicznie reagować na potrzeby klientów i szybko i skutecznie zaspokajać ich potrzeby biznesowe.

Jakość potwierdzona certyfikatami

Korzystamy z najlepszych rozwiązań i podejmujemy współpracę z akredytowanymi laboratoriami oraz działami R&D naszych dostawców. Jakość oferowanych przez nas usług potwierdza nie tylko rosnące grono zadowolonych klientów oraz kontrahentów, ale także pełna dokumentacja dystrybuowanych produktów i odpowiednie certyfikaty, m.in.:

ISO 9001:2015

Międzynarodowa norma dotycząca zarządzania jakością w organizacji

GMP+

Certyfikat międzynarodowego standardu GMP+ dotyczącego materiałów i dodatków paszowych

GDP

Good Distribution Practices, czyli dokument stwierdzający stosowanie dobrych praktyk dystrybucyjnych dla firm farmaceutycznych

PL-EKO-01

Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej Ekogwarancja nadany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt podstawą współpracy

Wierzymy ponadto, że dobre relacje z partnerami biznesowymi stanowią fundament owocnej współpracy na każdym etapie. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana ofertą Cortex Chemicals, czekamy na kontakt. Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i porozmawiają o aktualnych potrzebach Państwa firmy: https://cortexch.com/kontakt/