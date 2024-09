Co zaoferuje użytkownikowi iPhone 16?

Zbliżająca się premiera iPhone 16 budzi spore zainteresowanie użytkowników. Producent zapowiada zmiany, które mają poprawić wrażenia i jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzenia podczas pracy. Tym razem seria 16 ma mieć cztery warianty urządzeń – podstawowy, Pro, Plus i Pro Max. Sprawdź, co Apple postanowiło udoskonalić!

Wygląd

Z przodu iPhone 16 nie będzie się różnił od siebie, poza wielkością ekranu w modelach Pro i Pro Max. Zmiany można jednak zaobserwować z tyłu – w wersji podstawowej wyspa z aparatami będzie mniejsza, a obiektywy nie będą ułożone po skosie, jak dotychczas, a jeden pod drugim. W modelach Pro zostanie zachowany dotychczasowy układ. Nowością ma być odświeżony przycisk na ramce bocznej – ma zastąpić dotychczasowy przełącznik. Potwierdziły się również spekulacje dotyczące dedykowanego przycisku do fotografowania, który ma jeszcze bardziej ułatwić robienie zdjęć. Telefon ma być dostępny w pięciu kolorach: różowym, zielonym, czarnym, białym oraz fioletowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://magazyn.ceneo.pl/artykuly/news/iphonie-16-specyfikacja.

Nowe podzespoły od Apple

Zgodnie z zapowiedziami nowością ma być czip Apple A18, który dba o odpowiednią pracę urządzenia. Będzie to zauważalne podczas grania w gry czy pracy na dużej ilości otwartych jednocześnie aplikacji. Modele Pro mają dostać procesor o większej liczbie rdzeni. Apple chce przyciągnąć użytkowników również pojemniejszymi bateriami niż u swoich poprzedników. Spore grono osób uwielbia iPhony głównie ze względu na jakość robionych zdjęć. Podstawowe modele mają otrzymać 48-megapikselowąŻmatrycęŻi 12-megapikselowy aparat szerokokątny w wersji podstawowej (w PRO aparat ultraszerokokątny 48 MP). Tym, co wyróżni tę serię, będzie wsparcie sztucznej inteligencji, które pomoże podczas wycinania obiektów, robienia zdjęć czy obróbce. Modele Pro otrzymają nowe obiektywy szerokokątne, a także teleobiektyw. Przeprojektowanie aparatów ma być wyraźnie zauważalne podczas użytkowania. Zajrzyj na https://magazyn.ceneo.pl i dowiedz się więcej!

Nowe opcje personalizacji

Urządzenia otrzymają odświeżony system iOS 18. Użytkownicy będą mogli również całkowicie spersonalizować ekran główny, łączenie ze zmianą koloru i piktogramów ikon aplikacji. Konfigurowalne będzie także centrum sterowania, do którego będzie można dodać funkcje z innych aplikacji. Wszystkie modele mają również mieć przycisk czynności, do którego można przypisać nowe funkcje. Zajrzyj do naszego rankingu i przekonaj się, jaki jest najlepszy iPhone!

Pod znakiem zapytania wciąż stoją takie parametry, jak pamięć RAM. Szacuje się, że do wyboru będą 6, 8 lub 12 gigabajtowe wersje. Pamięć wewnętrzna z kolei pozostanie na poziomie 128 GB/256 GB/512 GB/, a w modelach Pro - 1 TB. Oprócz tego Apple ma wprowadzić nową aplikację Hasła, a także poprawić poziom ochrony prywatności. Ceny nowego iPhone mają zaczynać się od 4700 zł za podstawową wersję, do nawet ponad 8000 zł za najbardziej rozbudowaną.