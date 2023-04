Co warto wiedzieć o lokalnym pozycjonowaniu?

Starannie prowadzone pozycjonowanie lokalne to istotna strategia dla firm, które chcą zdobyć nowych klientów i zwiększyć widoczność swojej marki w danym regionie. Dlatego też często decydują się na nie niewielkie sklepy, restauracje czy firmy świadczące różnego rodzaju usługi skierowane na potrzeby okolicznych mieszkańców.

Prowadzone w ten sposób działania SEO zwiększają widoczność poszczególnych przedsiębiorstw w wynikach wyszukiwania i pozwalają dotrzeć do nowej grupy odbiorców. Z tego powodu mają widoczny wpływ na zyski firmy i na możliwość jej ciągłego rozwoju. Warto przy tym wspomnieć, że z lokalnego pozycjonowania często korzystają również średnie i większe przedsiębiorstwa, które chcą dotrzeć do mieszkańców danego miasta. Na czym polegają tego typu działania i kiedy okazują się opłacalną inwestycją?

Na czym polega lokalne SEO?

Obecnie trudno wyobrazić sobie rozwój poszczególnych firm i możliwość dotarcia do nowych klientów bez widoczności ich stron lub wizytówek w wynikach wyszukiwania. Dzieje się tak, ponieważ poszukując konkretnych produktów lub usług, współcześni klienci posługują się wyszukiwarką Google, a rzadziej korzystają z poleceń znajomych lub z ogłoszeń widocznych na ulicach.

Warto przy tym wspomnieć, że widoczność firmy w wynikach wyszukiwania pozwala również zbierać na jej temat opinie, co w przypadku pozytywnych komentarzy wiąże się z większym zaufaniem do marki i chętnym korzystaniem z jej usług. Celem pozycjonowania lokalnego jest optymalizacja strony internetowej, aby była ona widoczna w wynikach wyszukiwania związanych z danym regionem lub miejscem. Tego typu działania najczęściej polegają na:

przeprowadzeniu audytu SEO w celu sprawdzenia stanu strony i wprowadzania niezbędnych poprawek,

optymalizacji strony pod kątem słów kluczowych związanych z rodzajem prowadzonej działalności i jej lokalizacją,

uzupełnieniu informacji o firmie w mapach i wizytówkach Google,

budowaniu jakościowego profilu linków.

Odpowiednio zaplanowane SEO lokalne bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku firm działających w pojedynczych miastach, na przykład w Sosnowcu, i chcących zwrócić na siebie większą uwagę mieszkańców. Warto jednak wspomnieć, że pozycjonowanie może również obejmować cały region, na przykład województwo śląskie, co często zdarza się w przypadku konkretnych rodzajów działalności (oferujących usługi remontowe czy sprzedaż surowców). Dlatego decydując się na pozycjonowanie lokalne, warto zdecydować się na porady specjalistów, jakie rozwiązania najlepiej sprawdzą się w naszym przypadku.

Kiedy warto inwestować w pozycjonowanie lokalne?

Inwestycja w pozycjonowanie w Sosnowcu lub innych lokalnych miastach zwykle należy do procesów długofalowych - jej efekty dostrzeżemy po dłuższym czasie regularnie prowadzonych działań marketingowych, dlatego warto pamiętać o większej cierpliwości. Co więcej, niekiedy zdarza się, że podczas prowadzonego pozycjonowania lokalnego firma rozwinie się na tyle, aby rozszerzyć swoją działalność o inne miasta czy regiony. Wówczas należy dopasować plan działania do nowych okoliczności i uwzględnić nowy obszar, z którego warto pozyskać klientów.

Więcej informacji o lokalnym pozycjonowaniu znajdziesz na stronie DevaGroup - pozycjonowanie Sosnowiec.