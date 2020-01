Co warto wiedzieć o holowaniu dużych samochodów? - doradza firma z Krakowa

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

O ile holowanie samochodu osobowego nie powinno przysporzyć większych problemów doświadczonemu kierowcy, o tyle kłopoty zaczynają się w momencie, kiedy zepsuje się samochód ciężarowy. Ciężkie i duże auto stanowi poważne zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego, dlatego przy jego holowaniu nie ma miejsca na błędy. Co warto wiedzieć o holowaniu aut o większych gabarytach?

Samochód ciężarowy i awaria

W przypadku awarii samochodu ciężarowego możliwe jest holowanie, ewentualnie transport na lawecie. W przypadku dużych samochodów transportem zawsze zajmują się profesjonaliści. Jeżeli więc czujemy, że nasze auto nie pojedzie dalej, koniecznie zadzwońmy do firmy specjalizującej się w pomocy drogowej. Warto zdawać sobie sprawę, że proces holowania/transportu może się nieco różnić w zależności od pojazdu, z którym mamy do czynienia. Wszelkie informacje na temat holowania zawsze zawarte są w instrukcji dołączonej do samochodu.

“Nie możemy samodzielnie holować samochodu ciężarowego, nawet jeżeli posiadamy inny samochód ciężarowy o podobnych gabarytach, Do holowania tego rodzaju pojazdów używa się specjalnych holowników. Osoby posiadające samochody ciężarowe z przyczepą muszą zdawać sobie sprawę, że przyczepa nie może być holowana razem z autem. Konieczny jest jej osobny transport. Z tego względu niekiedy warto rozważyć transport auta ciężarowego na lawecie.” - Sugeruje Michał z Firmy http://pomoc-drogowa-krakow.pl/

Tym co różni holowanie aut osobowych od holowania samochodów ciężarowych jest niemożność użycia linki holowniczej. Linka nie ma szans utrzymać ciężkiego auta, dlatego w takich przypadkach wykorzystuje się tylko i wyłączenie połączenia sztywne (o długości nieprzekraczającej trzech metrów).

W przypadku holowania samochodów ciężarowych ogromny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W razie wypadku stanowią one bowiem znacznie większe zagrożenie niż auta ciężarowe.

Przed przystąpieniem do holowania zawsze sprawdza się, czy dane auto w ogóle się do tego nadaje. Niestety nie wszystkie ciężarówki spełniają niezbędne wymagania. Samochód holowany powinien być dokładnie oznaczony. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia holowania jest sprawny układ kierowniczy, sprawny układ hamulcowy i sprawne światła zewnętrzne.

Warunkiem bezpiecznego holowania jest zachowanie odpowiedniej prędkości. Gdy holowanie odbywa się na terenie zabudowanym, nie może być ona większa niż trzydzieści kilometrów na godzinę. Holowanie poza terenem zabudowanym dopuszcza jazdę z prędkością sześćdziesięciu kilometrów na godzinę.

Profesjonalne firmy specjalizujące się w holowaniu

Jak już wspomnieliśmy osoby prywatne nie mogą holować samochodów ciężarowych. W żadnym wypadku nie można holować samochodu ciężarowego przy użyciu innego samochodu ciężarowego. Holowanie auta o dużych gabarytach jest niebezpieczne i wymaga doświadczenia. Samo doświadczenie też nie zda się na wiele, jeżeli nie dysponujemy specjalistycznym sprzętem.

Firmy specjalizujące się w holowaniu samochodów ciężarowych posiadają hydrauliczne podnośniki, ciężkie holowniki, wysięgniki, wciągarki linowe. Dzięki niezbędnym sprzętowi a także doświadczonym pracownikom holowanie samochodu ciężarowego przebiega wyjątkowo sprawnie.

Współcześnie coraz więcej firm specjalizujących się w pomocy drogowej oferuje nam holowanie samochodów ciężarowych. Coraz większa konkurencja sprawia, że ceny tego typu usług stają się coraz bardziej atrakcyjne. Jeżeli jesteśmy właścicielami samochodu ciężarowego, powinniśmy zawczasu się upewnić, czy firma, z którą podejmujemy współpracę jest w stanie odholować nasze auto. Warto zwracać uwagę na posiadanie specjalistycznego sprzętu, a także jego ilość. Jeżeli samochód zepsuje się nam na odludziu, zależy nam przede wszystkim na jak najszybszym uzyskaniu pomocy.

Przy wyborze firmy specjalizującej się w pomocy drogowej, w tym holowaniu samochodów ciężarowych, należy zwracać uwagę na zakres jej działania. Jest to szczególnie ważne, jeżeli wyruszamy w długie, często zagraniczne trasy. W momencie awarii powinniśmy otrzymać pomoc jak najszybciej. Najgorsze byłoby czekanie aż przyjedzie do nas z drugiego końca kraju.

----

Szukasz pracy w Sosnowcu? Sprawdź najnowsze oferty pracy na MegaPraca.pl