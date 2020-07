Co musisz wziąć pod uwagę wybierając materac sprężynowy na lata?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby był inwestycją, która na pewno Ci się opłaci.

Rodzaje materacy sprężynowych

Materac sprężynowy materacowi sprężynowemu nie równy. Najprostszy i najbardziej ekonomiczny jest materac bonellowy. To jednak najstarszy typ materaca i przez to najmniej komfortowy. Znajdujące się w nim sprężyny nie są wytrzymałe, z czasem mogą się odkształcać i „wbijać” w ciało podczas snu. O wiele bardziej zaawansowany technologicznie jest materac kieszeniowy. Sprężyny są w nim umieszczone w kieszeniach, co amortyzuje Twoje ruchy.

Gdy materac zostanie naciśnięty w jednym miejscu, nie odkształca się w innych. Jest też bardzo wytrzymały oraz elastyczny. Gdy śpisz z kimś w łóżku, nie czujecie wzajemnie swoich ruchów. Odmianą materaca kieszeniowego jest materac multipocket. Kieszenie są w nim węższe, dzięki czemu można ich umieścić więcej w materacu. To sprawia, że materac jest jeszcze bardziej stabilny, a także ma znacznie dłuższą żywotność.

Wymiary materaca sprężynowego

Aby materac był niezwykle wygodny i sprawdził się przez wiele lat, istotne są jego odpowiednie wymiary. Źle dopasowany materac do Twojego wzrostu oraz wagi sprawi, że nie będzie Ci się dobrze wypoczywało. Nieodpowiednio dopasowany do rozmiarów łóżka może się też wyginać, przez co będzie mniej trwały. I wtedy zamiast na piętnaście lat, posłuży Ci na przykład tylko na siedem.

Jak odpowiednio dopasować materac do swoich wymiarów? Długość materaca powinna wynosić 15 cm więcej niż Twój wzrost. Szerokość zależy natomiast od Twojej wagi. Przy drobnej sylwetce wystarczy materac o szerokości 90 cm. Przy wyższej wadze powinna wynosić minimum 100 cm. Natomiast materac dla pary nie powinien być węższy niż 140-150 cm.

Jaki materac wybrać dla siebie

Sprawdź, jaki materac sprężynowy najlepiej sprawdzi się w Twojej sypialni: