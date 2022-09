Cenne właściwości kawy - Właściwości zdrowotne

Kawa na odchudzanie czy na prawdę się sprawdzi ? To przecież ona ratuje nam życie przed ciężkim dniem w pracy, to ona stawia na nogi po nieprzespanej nocy.

A do tego jak smakuje...Chociaż niektórzy zamieniają kawę na herbatę, bo naczytali się negatywnych opinii na jej temat, cały czas zajmuje honorowe miejsce i przybywa ludzi, którzy bez niej nie wyobrażają sobie dnia.

Właściwości kawy

Ostatnie badania dowodzą, że wypicie jednej filiżanki kawy dziennie pomaga nam się skoncentrować, natychmiast poprawi nam się samopoczucie i humor, niektórym pomaga również na spostrzegawczość i pamięć a to z kolei zmusza mózg do koncentracji w czasie monotonnych czynności. Kofeina zawarta w kawie może również poprawić nam zdrowie i urodę a to dzięki zawartości aż 700 związków w tym flawonoidów.

Jak zatem może wpływać na zdrowie i urodę? Być może o tym nie wiedziałaś, ale kawa zawiera kwas chlorogenowy, który ma za zadanie usuwać wolne rodniki z organizmu, redukować zbędną masę ciała i sprawia, że wolniej wchłania się glukoza. Dlatego kawa jest tak ważnym elementem ludzi odchudzających się.

Co ma kawa do odchudzania ?

Kawa, jak już wspomniałam, zawiera w sobie 700 związków. Kofeina zawarta w kawie sprawia, że wolniej wchłania się glukoza. Regularne spożywanie kawy pomaga zatem zachować szczupłą sylwetkę i zmagać się z kilogramami. Jednak i z tym nie należy przesadzać- wystarczą dwie filiżanki dziennie.

Ponadto kawa reguluje perystaltykę jelit co również pomaga w odchudzaniu, redukując zaparcia. Polifenole zawarte w kawie powinni być Twoimi przyjaciółmi, jeśli masz ryzyko miażdżycy. Wystarczy jedna mała czarna dziennie, by poprawić procesy trawienne; pobudza wydzielanie soków trawiennych.