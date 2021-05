Catering dietetyczny, który warto poznać

Dieta pudełkowa jest w ostatnich czasach najczęściej pojawiającym się sformułowaniem. Jednak znajdą się tacy, którzy nie wiedzą na czym ona polega. Jakie są zalety takiego rozwiązania? W czym tkwi fenomen cateringu dietetycznego z dostawą?

Co to właściwie jest dieta pudełkowa z dostawą?

Usługą cateringową, dostarczaną każdego ranka bezpośrednio pod drzwi zamawiającego. Paczka zawiera zestaw gotowych posiłków na cały dzień. Z kolei menu układają wykwalifikowani dietetycy. Główną ideą cateringu pudełkowego jest jedzenie tylko posiłków w niej zawartych, posiadających odpowiednią kaloryczność oraz skład odżywczy. Z kolei cel diety pudełkowej zależy do klienta. Najczęściej wybierana jest dieta odchudzająca, z deficytem kalorycznym, ale dobrze zbilansowana. Obok niej konsumenci równie chętnie sięgają po plan żywieniowy dla osób o wzmożonej aktywności fizycznej, który pomaga rozbudować masę mięśniową w zdrowy sposób.

Jedzenie pudełkowe z dostawą to także:

dieta bez glutenu,

dieta bez laktozy dla osób z nietolerancją na nią;

dieta dla cukrzyków,

dieta wegańska,

dieta wegetariańska.

Czy i dlaczego warto sięgnąć po catering dietetyczny?

Dobra dieta pudełkowa jest jak najbardziej godna uwagi i zamówienia. Szczególnie dla osób, które marzą o osiągnięciu upragnionej sylwetki i zgubieniu nadwyżki kilogramowej oraz zmagających się z problemami żywieniowymi.

Dobry catering dietetyczny wyróżnia:

brak konieczności samodzielnego gotowania;

dbałość o zdrowie;

oszczędność czasu, gdyż klient nie musi przygotowywać posiłków ani też robić zakupów;

regularna i zdrowa utrata kilogramów przez klienta;

współpraca z wykwalifikowanym dietetykiem, która dba o odpowiedni skład diety;

wyrobienie w konsumencie zdrowych nawyków żywieniowych.

Czy dieta pudełkowa jest bezpieczna?

Tak! Jednakże należy wybrać firmę, oferującą najlepszy catering dietetyczny w okolicy. Dobrze, gdy współpracuje on z doświadczonym, wykwalifikowanym dietetykiem. To daje pewność, że dieta będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb konsumenta, który będzie zadowolony z efektu końcowego, jaki uda mu się wypracować z pomocą cateringu pudełkowego. Wszystkie jadłospisy powinny opierać się na produktach od lokalnych dostawców. Przyrządzaniem dań w diecie pudełkowej zajmują się profesjonalni kucharze. Tworzą posiłki, zdrowe, smaczne i skuteczne w osiągnięciu celu zamawiającego. Jedzenie pudełkowe z dostawą jest pełne kwasów tłuszczowych, witamin i wszelkich innych składników odżywczych. Dania cateringu dietetycznego zawierają owoce, orzechy, warzywa oraz inne pełnowartościowe produkty. Naukowo potwierdzone, że odpowiednie odżywianie znacząco wpływa na zdrowie fizyczne oraz psychiczne, zapewniając dobre samopoczucie. W diecie pudełkowej odpowiada za to odpowiednia kaloryczność dań, która dostarcza do organizmu konsumenta wszelkich niezbędnych makro i mikroelementów. Dodatkową zaletą w pożywieniu cateringu dietetycznego jest rezygnacja z produktów przetworzonych, które bardzo często zawierają składniki chorobotwórcze.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że kto raz spróbuje diety pudełkowej - nie potrafi się z nią już rozstać.

