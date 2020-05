Calvin Klein Euphoria - nuta dla kobiet

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Szukasz zapachu obok którego nie można przejść obojętnie? Do grona takich perfum zaliczyć można Calvin Klein Euphoria - propozycję od znanej na całym świecie marki kosmetyczno-odzieżowej. Czym się wyróżnia ta nuta i dlaczego każda kobieta powinna mieć ten zapach w swojej toaletce? Zapraszam Cię na podróż pełną euforycznego zapachu.

Radość zapachu z Calvin Klein Euphoria

Zapach Euphoria stworzony przez markę Calvin Klein to orientalno - kwiatowe połączenie, które przeznaczone jest kobiet. Ale nie dla wszystkich. Jak przekonują twórcy zapachu, perfum CK Euphoria dedykowany jest kobietą, które chcą czuć się pewnie, odważnie i zmysłowo. Czy Ty należysz do tej grupy wyjątkowych kobiet?

Za powstanie perfum Calvin Klein Euphoria odpowiedzialni są Dominique Ropion, Carlos Benaim i Loc Dong. To ta trójka znanych na całym świecie perfumiarzy stworzyła w 2006 roku nutę, którą pokochały kobiety w kilkudziesięciu krajach. Jak się okazuje, nie tylko przedstawicielki płci pięknej były pod wrażeniem CK Euphoria. Nuta zapachowa została wielokrotnie nagrodzona - między innymi otrzymując tytuł FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Luxe w 2006 roku.

Calvin Klein Euphoria - perfum dla pewnej siebie kobiety

Calvin Klein Euphoria to woda perfumowana, które towarzyszy wiele emocji. Najważniejszą z nich jest radość, którą powinna mieć w sobie również każda pewna siebie kobieta. Za jej dostarczenie odpowiada woń kwiatów granatu, która została połączona w sercu z zapachem lotosu oraz orchidei. Całość tworzy uwodzicielską mieszankę, obok której nie można przejść obojętnie.

Zapach bazowy do perfum CK Euphoria powstał przez połączenie zapachów fiołku, bursztynu, piżma oraz mahoniu. Ta bardzo aromatyczna woń łącząca w sobie oryginalność i orientalno-kwiatowe odcienie połączona zamknięta została w buteleczce, której wygląd jest dzisiaj kultowy.

Na jakie okazje sprawdzi się Calvin Klein Euphoria?

Calvin Klein Euphoria to zapach bardzo uniwersalny. Doskonale sprawdzi się na ciele kobiety, która właśnie planuje wyjście na randkę ze swoim partnerem i chce poczuć się odważnie, a przede wszystkim uwodzicielsko. Calvin Klein Euphoria jest w takim przypadku gwarancją sukcesu.

Perfum może zostać wykorzystany również przy okazji bardziej oficjalnych wyjść - na przykład wizyty w biurze, czy też oficjalnych spotkań. Warto po niego sięgnąć nawet przy mało zobowiązujących wyjściach - na przykład na kawę z przyjaciółkami. Za każdym razem nie będzie można przejść obok Ciebie z obojętnością.