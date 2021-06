Bielsko-Biała - dlaczego warto tu zamieszkać?

Mały Wiedeń – tak nazywana jest Bielsko-Biała przez miłośników architektury. Miasto położone u stóp Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego zachwyca zresztą nie tylko pięknymi budynkami czy klimatycznym centrum, ale także – malowniczymi widokami. Powodów, dla których warto zamieszkać w tym mieście, jest jednak znacznie więcej.

Atrakcyjna lokalizacja – u podnóża gór i zaledwie godzinę jazdy od Katowic

Po pierwsze – Bielsko-Biała ma niezwykle atrakcyjne położenie. Z jednej strony znajduje się stosunkowo blisko Katowic – godzina jazdy samochodem wystarczy na pokonanie trasy do stolicy aglomeracji śląskiej. Z drugiej strony Bielsko-Biała znajduje się tuż u podnóża malowniczych gór. Dzięki temu można wybrać się na szlak nawet nie wyjeżdżając z miasta. Ponadto pół godziny jazdy autem wystarczy, by znaleźć się w równie malowniczym Żywcu czy – jadąc w drugą stronę – nad Zbiornikiem Goczałkowickim.

Warto też pamiętać, że Bielsko-Biała jest też położona bardzo blisko granicy polsko-czeskiej (i stosunkowo blisko polsko-słowackiej), co czyni to miasto świetną bazą wypadową na wycieczki do obu państw. Co więcej, z Bielsko-Białej można bez przeszkód wybrać się na jednodniowy wypad do Brna, Bratysławy, a nawet – do Wiednia.

Zintegrowane centrum i mnóstwo terenów rekreacyjnych

Bielsko-Biała jest miastem stosunkowo dużym (ok. 170 tys. mieszkańców w 2020 r. według danych GUS), z drugiej jednak strony – nie jest zatłoczona, ma piękne, zintegrowane centrum i mnóstwo terenów rekreacyjnych. Osiedla zostały zbudowane w taki sposób, że do wszystkich najważniejszych punktów usługowych czy komunikacyjnych jest stosunkowo blisko. Nowe mieszkania w Bielsku-Białej są zazwyczaj budowane w dobrych lokalizacjach. Świetnie rozwinięta jest także komunikacja miejska, na którą składa się kilkadziesiąt linii autobusowych oraz linie tramwajowe.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że miasto ze wszystkich stron jest otoczone terenami zielonymi – dzięki czemu wypoczynek na łonie natury możliwy jest także w tygodniu, tuż po całym dniu pracy. Warto też dodać, że miasto ma całkiem bogatą ofertę kulturalną – w Bielsko-Białej działają liczne muzea, kina, galerie sztuki, dwa teatry, a także biblioteki i ośrodki kultury.

Bielsko-Biała: tanie nieruchomości i możliwość atrakcyjnych inwestycji

Nie można też zapominać, że koszt zakupu nieruchomości będzie znacznie niższy niż w pobliskich Katowicach. Dla wielu osób to niezwykle istotny czynnik, zachęcający do kupna mieszkania w mniejszym mieście.

Miasto położone u stóp Beskidu Śląskiego i Małego ma zresztą jeszcze jedną, ogromną zaletę – Bielsko-Biała to świetne miejsce do inwestycji w nieruchomości. Mowa zwłaszcza o najmie krótkoterminowym; Bielsko-Biała to dobra baza wypadowa zarówno w góry, jak i na jednodniowe wycieczki do różnych miejscowości (także poza granicami Polski).

To wszystko sprawia, że Bielsko-Biała jest miastem, do którego faktycznie warto się przenieść – zwłaszcza z innych części Śląska czy z pobliskiej Małopolski.