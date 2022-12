Architekt Dąbrowa Górnicza – kiedy konieczny będzie projekt budowlany?

Planujesz przebudowę domu i zastanawiasz się, czy do tego przedsięwzięcia potrzebna Ci jest pomoc architekta, na przykład z Dąbrowy Górniczej? Ten artykuł pomoże Ci ustalić, czy w Twojej sytuacji konieczne będzie wykonanie projektu budowlanego.

Przebudowa domu – co to jest?

Co dokładnie oznacza przebudowa domu? Przede wszystkim chodzi tutaj o te sytuacje, w których zmieniamy tzw. parametry użytkowe lub techniczne budynku, ale nie kubaturę, powierzchnię zabudowy, wymiary budynku i liczbę kondygnacji. Chociaż przepisy nie określają wprost, o jakie parametry chodzi, to specjaliści są zgodni – chodzi o takie zmiany w budynku, które nie zmieniają jego bryły, nie tworzą nowych powierzchni albo kondygnacji. W przypadku stawiania dobudówki albo podnoszenia dachu w celu rozbudowy lub dobudowy piętra mamy już do czynienia z rozbudową czy nadbudową domu, a te procesy wymagają dodatkowych formalności.

Przebudową będzie więc na przykład umieszczenie albo usunięcie okna lub drzwi w bryle budynku, wymiana konstrukcji stropów, dachu czy schodów wewnętrznych lub docieplenie elewacji. Nie będzie nią za to wyburzanie albo stawianie ścian działowych we wnętrzu, ponieważ ten typ ścian nie wpływa na konstrukcję budynku.

Architekt a przebudowa domu

Większość przebudów nie wymaga specjalnych formalności ani udziału architekta. Wyjątek stanowią te sytuacje, w których planujemy przebudowę przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych albo gdy obszar oddziaływania naszej nieruchomości wykracza poza naszą działkę.

Specjalnego zgłoszenia z projektem budowlanym wymagają także budynki zabytkowe oraz położone na terenie wpisanym do rejestru zabytków, jak również budynki o znacznym oddziaływaniu na środowisko lub obszar Natura 2000.

W tych sytuacjach konieczny będzie udział architekta budowlanego, który sporządzi szczegółowy projekt budowlany konieczny do uzyskania pozwolenia na przebudowę.

Ile kosztuje architekt budowlany? Jego usługi mogą mieć różne ceny, zróżnicowane od biura projektowego, ale także od metrażu domu i zakresu planowanych prac. Za projekt przebudowy standardowego domu o powierzchni około 100 m2 zapłacimy co najmniej 700 złotych, natomiast różnego rodzaju ekspertyzy, na przykład dotyczące stanu fundamentów czy stropu, to koszt rzędu 1000–2000 złotych.

Jeśli poszukujesz rzetelnego i polecanego architekta z Dąbrowy Górniczej – idealnym drogowskazem będzie baza firm ALEO.com! Zawiera nie tylko dane teleadresowe, ale i referencje specjalistów z danej branży.

Architekt budowlany – korzyści ze współpracy

Pamiętajmy jednak, że z usług architekta warto skorzystać nie tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne. Wsparcie techniczne takiego fachowca na etapie projektowania przebudowy będzie nieocenione – pomoże on ustalić zakres prac, a jego specjalistyczna wiedza i ekspertyzy, które może wykonać, określą stan budynku pod wieloma względami. Skontroluje na przykład stan fundamentów, konstrukcji dachu lub murów. Na drodze takiej współpracy może się okazać, że dom – zwłaszcza taki sprzed wielu lat – jest w kiepskim stanie technicznym i ingerowanie w jego konstrukcję może być niebezpieczne albo zwyczajnie nieopłacalne.

Ogromnym atutem współpracy z architektem jest również możliwość kompleksowej metamorfozy całego domu z zewnątrz i w środku. Wymiana okien lub drzwi, otworzenie przestrzeni dziennej i zupełnie nowa aranżacja wnętrza, chociażby tylko na jednej kondygnacji albo w jednej części domu, może zupełnie przeobrazić na przykład peerelowski dom typu kostka, zbudowany w latach 70., w przestronną, nowoczesną willę na miarę XXI wieku.