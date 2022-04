Analiza SWOT – jak może pomóc Twojej strategii?

Tworzenie strategii marketingowej to jedno z pierwszych ważnych zadań, które stoją przed nowopowstałą marką. A jednak nadal niektórzy traktują ten etap po macoszemu. To ogromny błąd. Aby stworzyć strategię dla swojej marki, musisz naprawdę się nad nią napracować. Zacznij jednak od tego, co pomoże Ci spojrzeć na nią pod różnymi kątami. To oczywiście analiza SWOT.

Czym jest analiza SWOT?

SWOT to jedno z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na stworzenie wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa. Niezależnie od branży, w jakiej pracujesz, możesz z łatwością stworzyć diagram, który umożliwi Ci spojrzenie na markę trochę inaczej. Co znajduje się w analizie SWOT? To akronim, który pochodzi od czterech słów: strengths, weaknesses, opportunities, threats. A zatem mocne strony, słabe strony, szanse (możliwości) i zagrożenia. Pamiętaj, że tworzenie analizy SWOT powinno odbywać się w dużym gronie. Dzięki temu możesz rzeczywiście spojrzeć na markę jak najszerzej i skupić się na wielu jej aspektach.

Możliwości firmy – czynniki klasyfikujące

Aby lepiej zrozumieć zasady działania analizy SWOT, warto poznać wszystkie czynniki klasyfikujące możliwości Twojej marki:

Mocne strony – to wszystko, co wyróżnia firmę i może być docenione przez odbiorców. Warto tu zwrócić uwagę na mierzalne wyniki, ale też to, co stanowi w Twoim (waszym) mniemaniu wyróżnik na tle konkurencji.

Słabe strony – wiele marek ma problem z tym punktem. Trudno jest bowiem określić swoje słabe strony w sposób obiektywny. Skupcie się zatem na porażkach w ostatnim czasie. Jakie inicjatywy osłabiają wyniki firmy? Co można jeszcze poprawić? Gdzie marka kuleje z wydajnością? Nie bójcie się mówić o tym, co można poprawić.

Szanse – to zestawienie słabych i mocnych stron, które pozwalają, by firma stawała się lepsza. Skupcie się na zasobach, które posiadacie i celach na najbliższy czas. W jakich obszarach marka może być jeszcze lepsza?

Zagrożenia – to czynniki, na które nie masz wpływu. Zagrożenia, w przeciwieństwie do słabych stron, pochodzą z zewnątrz. Może to być rozbudowana konkurencja czy wydarzenia na rynku. Czy jakieś trendy zagrażają marce? Co budzi niepokój?

Dlaczego analiza SWOT jest taka ważna?

Jak widzisz, analiza SWOT pozwala na holistyczne podejście do marki, jej zasobów, możliwości i słabych stron. Pokazuje całościowo to, co jest dobre, a co należy poprawić. To znacząco usprawnia proces tworzenia strategii marketingowej na przykład na następny kwartał czy cały rok. Dzięki analizie SWOT możesz przyjrzeć się temu, co jest na daną chwilę najbardziej potrzebne marce i reagować szybko. Niezwykłe jest to, iż wspomaga ona zarówno słabe, jak i mocne strony przedsiębiorstwa. Dzięki identyfikacji wiesz, na jakim polu i w jaki sposób możesz rozwijać markę. Ze względu na to, że analiza SWOT powstaje w dużym gronie, pracownicy, tak samo jak Ty, widzą wyraźnie obszary wymagające poprawy, ale też duże możliwości. To działa stymulująco na cały zespół.

Stworzenie analizy SWOT nie jest proste, jednak konieczne. Musisz wykonać ten krok, by jak najlepiej zrozumieć istnienie swojej marki na rynku. Jeśli ciekawi Cię to zagadnienie, koniecznie zajrzyj na stronę agencji Fabryka Marketingu. Tam znajdziesz wiele ciekawostek na temat tworzenia strategii marketingowych.