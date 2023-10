ALAB w domu - diagnostyka laboratoryjna z dojazdem do pacjenta

Co zrobić w przypadku, kiedy dojazd do przychodni lub laboratorium na badania jest utrudniony, np. z braku czasu lub trudności w przemieszczaniu się? Nie musisz rezygnować ze zdrowia – alternatywą, która pozwoli Ci badać się regularnie są badania krwi z dojazdem do pacjenta. Możesz skorzystać z nich m.in. dzięki usłudze ALAB w domu. Dowiedz się, na czym polegają badania krwi w domu, kto może z nich skorzystać i jak umówić się na wizytę personelu medycznego.

ALAB w domu – na czym polega usługa badań z dojazdem?

Jako że wielu pacjentów z różnych przyczyn może mieć problem z udaniem się do przychodni w celu wykonania badań laboratoryjnych, rozwiązaniem dla nich może okazać się pobranie krwi w domu. Usługa ALAB w domu umożliwia wykonanie szerokiego zakresu badań laboratoryjnych po pobraniu próbki materiału od pacjenta przez personel medyczny podczas wizyty w domu.

Pielęgniarka dysponuje profesjonalnym sprzętem medycznym i środkami bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczne pobranie krwi w warunkach domowych. Materiał następnie transportowany jest do laboratorium diagnostycznego.

Jak umówić się na badania w domu?

Aby skorzystać z badań z dojazdem wystarczy odwiedzić stronę internetową ALAB w domu i kliknąć w zakładkę z nazwą swojego miasta. Na stronie będzie widoczny numer telefonu, pod który należy zadzwonić w celu umówienia się na badania. Można skorzystać również z formularza elektronicznego. Podczas rozmowy z konsultantem lub wypełniania formularza należy podać następujące informacje:

dane pacjenta;

wybrane badania;

termin i godzinę wizyty pielęgniarki;

dokładny adres, pod którym ma stawić się personel medyczny.

Jakie badania można wykonać w ramach usługi ALAB w domu?

Pacjenci mają możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań laboratoryjnych, wykonywanych z krwi, kału lub moczu. Dostępne badania obejmują m.in. diagnostykę ukierunkowaną na różne schorzenia, takie jak np.:

cukrzyca i insulinooporność;

niedobory składników odżywczych i ich konsekwencje dla zdrowia;

zaburzenia gospodarki hormonalnej;

stany zapalne oraz infekcje wirusowe i bakteryjne.

W ALAB w domu można wykonać także podstawowe badania profilaktyczne, takie jak m.in. morfologia krwi, lipidogram, badanie ogólne moczu, wykrywanie krwi utajonej w kale czy oznaczenie poziomu glukozy we krwi.

Kto może skorzystać z badań w domu?

Usługa ALAB w domu aktualnie dostępna jest w 11 miastach na terenie Polski – Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi, Płocku, Sopocie, Gdyni i Gdańsku. Skorzystać mogą z niej wszyscy pacjenci, dla których z dowolnych powodów wykonanie badań krwi w domu jest rozwiązaniem bardziej komfortowym.

Szczególnie zainteresowane tą opcją mogą być np. osoby starsze i schorowane, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, osoby mające na co dzień mało czasu lub dzieci.