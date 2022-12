4 sposoby świadomego jedzenia - od czego zacząć?

W dzisiejszych czasach wydaje się, że można zrobić wszystko w sposób świadomy- od medytacji po oglądanie telewizji. Jest to zdecydowanie jeden z największych trendów zdrowotnych.

Na wypadek, gdybyś nie słyszał, oto sedno sprawy: mindfulness to praktyka umysłowa, w której jesteś w pełni obecny i świadomy siebie i swojego otoczenia, nie poświęcając wiele energii ani uwagi hałasowi i aktywnościom wokół ciebie. Praktykowanie wewnętrznej świadomości - bycie w zgodzie ze swoim ciałem fizycznym i stanem emocjonalnym podczas spokojnego obserwowania chwili obecnej - daje tak wiele korzyści, jak zmniejszenie stresu, zwiększenie wydajności poznawczej i zwiększenie świadomości dobrego samopoczucia innych. Jak zacząć jeść w sposób przemyślany

Odłącz się

Na początek wyłącz i schowaj wszystkie elektroniczne gadżety - daleko od siebie. Wyłącz urządzenia, żeby odzyskać kontakt ze sobą i swoim otoczeniem.

Świadome odżywianie

Świadome oddychanie ustawia ciało i uspokaja centralny układ nerwowy, co pozwala natychmiast pozbyć się stresu i niepokoju. Oddech działa jak pomocnicza kotwica, dzięki której szybko powrócisz do centrum, jeśli w trakcie posiłku zaczniesz panicznie myśleć o liście rzeczy do zrobienia. Jeśli wszystko inne zawiedzie, po prostu oddychaj. Więcej na esomed.pl

Doceniaj

Wdzięczność ma cudownie oczyszczający wpływ w każdych okolicznościach, ale szczególnie wtedy, gdy chodzi o jedzenie na twoim stole. Doceń zdrowy posiłek, który przygotowałeś i dobroczynne składniki odżywcze, których dostarcza. Kultywowanie wdzięczności i docenianie przywileju dobrego zdrowia to najlepszy sposób, jaki znam, aby zyskać szacunek dla swojego jedzenia i uhonorować swoje ciało.

Jak jeść mniej i nie być głodnym

Eksperci twierdzą, że powinniśmy przeżuwać każdy kęs do trzydziestu razy przed połknięciem. Wiem, co myślisz: nikt nie ma na to czasu. Jednak pochłanianie każdego posiłku prowadzi do problemów trawiennych, takich jak zgaga, zaparcia, niestrawność, ból głowy i brak energii. Zamiast więc liczyć chompy, skup się na dokładnym przeżuwaniu każdego kęsa. W ten sposób uwolnisz enzymy, które zmetabolizują jedzenie, zmniejszą napięcie przełyku i pobudzą wchłanianie składników odżywczych. Enzymy trawienne pomagają również rozłożyć każdy kęs, dzięki czemu organizm może przetworzyć jedzenie na energię. A jeśli to nie jest wystarczający powód: dokładne przeżuwanie pokarmu sprawia, że szybciej czujesz się najedzony, co zapobiega niepotrzebnemu przyrostowi wagi spowodowanemu przejedzeniem.

Posiłki Mindful oferują rzadką okazję, by nie robić nic poza przeżuwaniem, myśleniem i obserwowaniem otaczającego Cię świata - bez rozproszenia uwagi, natrętnych e-maili i gadatliwych współpracowników. Ten święty czas może być zarówno regenerujący, jak i wnikliwy. Partnerem tematycznym jest suprofit.com