Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji publicznej!

Zasady funkcjonowania komunikacji publicznej ZTM w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku i Święta Trzech Króli.

Rozkład jazdy komunikacji publicznej przed i po świętach

Informujemy, że w okresie zimowej przerwy świątecznej w szkołach (od 23 do 31 grudnia 2021 r.), świąt Bożego Narodzenia (od 25 do 26 grudnia 2021 r.), Nowego Roku (1 stycznia 2022 r.), Święta Trzech Króli (6 stycznia 2022 r.) oraz ferii zimowych w szkołach (od 14 do 27 lutego 2022 r.), jak również w nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021, Poz. 2301), komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa organizowana przez ZTM będzie funkcjonowała według przedstawionych poniżej zasad:

20-23 grudnia 2021 r. (poniedziałek-czwartek)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze (nieszkolne/niewakacyjne).

24 grudnia 2021 r. (piątek - Wigilia Bożego Narodzenia)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Wigilię, tj. rozkłady ważne w soboty, z uwzględnieniem ograniczeń w kursowaniu linii tramwajowych od godziny 16:00 i z wcześniejszymi zjazdami

na liniach autobusowych w godzinach od 16:00 do 18:00 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii) oraz z uwzględnieniem następujących wyjątków:

Linie autobusowe: zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 935

W nocy z 24 na 25 grudnia (piątek-sobota) dla autobusów linii nocnych oraz tramwajów wykonujących kursy nocne, rozpoczynających kursowanie przed godz. 24:00 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Wigilię, natomiast dla linii rozpoczynających kursowanie po godz. 24:00 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w święta szczególne lub w Boże Narodzenie (pierwsze święto)

Na liniach autobusowych i tramwajowych wszystkie kursy rozpoczynające się po godz. 16:00 w Wigilię traktowane będą jako kursy specjalnie oznaczone.

25 grudnia 2021 r. (sobota - pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta (niewakacyjne), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

Linie tramwajowe: według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne będą kursowały linie nr: 15 i 35.

Linie autobusowe: zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 26, 61, 88, 90, 116, 154, 835

według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne będą kursowały linie nr: 34, 35, 55, 91, 100, 106, 160, 160S, 180, 723, 807

26 grudnia 2021 r. (niedziela - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta (niewakacyjne), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

Linie tramwajowe: według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne będą kursowały linie nr: 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 35.

Linie autobusowe: zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 26, 61, 88, 90, 116, 154, 835,

według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne będą kursowały linie nr: 34, 35, 55, 91, 100, 106, 160, 160S, 723, 743, 807

27-30 grudnia 2021 r. (poniedziałek-czwartek)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze (nieszkolne/niewakacyjne).

31 grudnia 2021 r. (piątek - Sylwester)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra, tj. rozkłady ważne w soboty, z uwzględnieniem ograniczeń w kursowaniu linii tramwajowych od godziny 18:00 i z wcześniejszymi zjazdami

na liniach autobusowych i trolejbusowych w godzinach od 18:00 do 20:00 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii) oraz z uwzględnieniem następujących wyjątków:

Linie autobusowe: zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 935

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia (piątek-sobota) dla autobusów linii nocnych oraz tramwajów wykonujących kursy nocne, rozpoczynających kursowanie przed godz. 24:00 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra, natomiast dla linii rozpoczynających kursowanie po godz. 24:00 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w święta szczególne lub w Nowy Rok

Na liniach autobusowych i tramwajowych wszystkie kursy rozpoczynające się po godz. 18:00 w Sylwestra traktowane będą jako kursy specjalnie oznaczone.

1 stycznia 2022 r. (sobota - Nowy Rok)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta (niewakacyjne), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

Linie tramwajowe: według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne będą kursowały linie nr: 15 i 35.

Linie autobusowe: zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 26, 61, 88, 90, 116, 154, 835

według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne będą kursowały linie nr: 35, 55, 91, 100, 106, 160, 160S,723, 743, 780, 807.

3-5 stycznia 2022 r. (poniedziałek-środa)

Na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze (nieszkolne/niewakacyjne).

6 stycznia 2022 r. (czwartek - Święto Trzech Króli)

Na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta (niewakacyjne), z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

Linie autobusowe: według rozkładów jazdy ważnych w niedziele niehandlowe i święta będzie kursowała linia nr: 26

7 stycznia 2022 r. (piątek)

Na liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze (nieszkolne/niewakacyjne).

14-18 i 21-25 lutego 2022 r. (okres ferii zimowych w szkołach)