Zgłoś zabytek do remontu!

Do 5 września br. mieszkańcy naszego województwa mogą zgłaszać zabytki, które wymagają remontu lub modernizacji. Fundacja Most the Most – organizator konkursu – jest projektem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części:

I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie

II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku

Wnioski na zaadaptowanie/odremontowanie zabytku (nieruchomego), którego właścicielem jest publiczna jednostka (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego) mogą być składane wyłącznie przez osoby fizyczne. Zabytek musi być wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Ze zgłoszeń wyłączone są miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, cmentarze, kurhany, mauzolea, zabudowania w obrębie cmentarzy.

Jeśli pomysł będzie niezgodny z zaleceniami konserwatora zabytków, jego realizacja będzie niemożliwa. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia lub film. Jeden zabytek można zgłosić tylko raz . Jeśli chcemy, żeby miał więcej głosów, należy zachęć inne osoby, żeby również go zgłosili.

Jeśli zabytek zgłoszony przez społeczność lokalną wygra dofinansowanie, mieszkańcy będą mogli zgłosić pomysł na jego użytkowanie, tj. utworzenie domu kultury, klubów artystycznych, szachowych, czyli taki z którego będą mogli korzystać inni mieszkańcy w różnym wieku.

Ważne jest, by zgłoszenie obiektu nastąpiło w porozumieniu z jego właścicielem, gdyż od tej współpracy zależeć będzie realizacja projektu w przypadku wyboru obiektu do dofinasowania.

W Konkursie „Nasz Zabytek” wygrywa tylko jeden obiekt w województwie. Budżet Konkursu wynosi 1 000 000 zł brutto (1 milion złotych) na dofinansowanie 1 obiektu w jednym województwie.

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza, znajdującego się na stronie: